【英超】球星佳節曬幸福　熱刺中堅孖B超搶鏡　利物浦亞視式慶祝

英超今年一如既往，聖誕及新年檔期大開「快車」，周末在「拆禮物日」上演聯賽，一眾英超球星把握機會與家人共聚天倫。 利物浦隊長佐敦軒達臣在聖誕前與球迷大玩「你問我答」，期間更幽隊友占士米拿一默。

縱然英國的新冠疫情未止，但英超聯賽未見受影響。快車繼續，不過除了利物浦及愛華頓，其餘18隊球隊的主場看台須封閉，阻止病毒擴散。

聖誕佳節，對一眾英超球員而言，是「快車」賽期，今年亦不例外，但今年的「快車」期似乎比以往更漫長。事關7支參加歐洲賽的球隊，在11月的國際賽期後，接連3個周中出戰歐戰，曼聯﹑曼城及熱刺等球隊更「加碼」應付聯賽盃，令今年的快車拉長至超過1個月。

對曼聯等英超前列球隊而言，「年末快車」早在11月底開鑼。（資料圖片／Getty Images）

英超在周六（26日）「拆禮物日」安排6場大戰，當中包括前列李斯特城硬碰曼聯及「倫敦打吡」阿仙奴鬥車路士，而曼城亦會在尾場登場。

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：

球星當然無假放，賽前亦要練波備戰，唯有把握僅餘時間，在聖誕佳節前與家人共聚天倫。不少有家室的球星，包括阿仙奴隊長奧巴美揚﹑曼城隊長迪布尼﹑曼聯中場大腦般奴費南迪斯及利物浦尖刀沙拿等，紛紛在平安夜透過社交網站「曬幸福」。

有女萬事足的沙拿：

沙拿一家穿上聖誕裝，洋溢節日氣氛，一向「有女萬事足」的沙拿，手抱長女，眼望住幼女，「慈父」二字像是寫上他臉上一樣，幸福感不言而喻。說到搶鏡，熱刺鐵衛艾達韋列特的一對子女相當可愛，加上燦爛的笑容，使人會心微笑。

英超「家庭男」齊曬幸福（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

在周日主場鬥西布朗的利物浦，將帥早前訓練時忙裏偷閒，主帥高普與眾將戴上聖誕帽合照，又對住空空場地一齊拋起聖誕帽，儼如香港電視歷史中經典一幕。紅軍在「假期Mode」中練習，就如正﹑副隊長佐敦軒達臣及占士米拿亦玩得十分高興，會否與軒達臣的Instagram有關呢？

適逢佳節，佐敦軒達臣在Instagram與球迷大玩「你問我答」，其中一名球迷指將會收養一隻小狗，但對牠的名字未有想法，希望「神軒」給予意見。軒達臣的答案順道幽隊友占士米拿一默，該名紅軍隊長建議叫「Milly」，全因夠忠心及不斷奔跑，並標籤占士米拿的帳戶。

狗仔叫咩名好？佐敦軒達臣建議叫「Milly」。（佐敦軒達臣Instagram截圖）

歡度佳節，聖誕帽一定唔少得。（Twitter截圖）

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