英超｜倫敦打吡各有所需　林柏特轟賽程不公　阿仙奴求破不勝走勢

英超「聖誕快車」重頭戲之一，由阿仙奴主場鬥車路士上演「倫敦打吡」，兩軍主帥賽前各有所求。車路士領隊林柏特炮轟賽會的賽程安排，在48小時內連鬥兩場，擔心球隊變「殘車」。 另一邊廂，11月初至今聯賽未嘗一勝的阿仙奴，主帥阿迪達希望在「拆禮物日」擊敗同市宿敵，作為一份最佳的聖誕禮物。

英超傳統的「年末快車」，賽會在「拆禮物日」安排6場賽事，好戲連場，先有李斯特城大戰曼聯，「倫敦打吡」在周六深夜上演，而曼城將壓軸登場。

英超第15輪直播賽程，焦點賽事是李斯特城對曼聯。（01美術製圖）

英超第15輪直播賽程（按圖放大）

球迷有波睇固然高興，車路士主帥林柏特卻持有相反意見，「藍戰士」今晚戰畢打吡戰後，僅休息48小時，周一（28日）深夜再鬥阿士東維拉。面對頻密賽程，林柏特稱曾經向賽會要求將賽事延後一天，讓球員有更多的休息時間，可惜遭賽會駁回。有趣的是，曼聯﹑熱刺及利物浦的下輪賽事在周二深夜，比車路士多出一日的休息時間。

車路士戰畢「倫敦打吡」後，僅48小時再要鬥維拉，林柏特當然不滿賽會安排。（資料圖片／Getty Images）

林柏特炮轟賽會只顧照顧轉播商，而將球員的健康置之不理，「在48小時內連踢兩場，對球隊是個十分不公平的決定，為何其他球隊可有多一天的休息？兩日兩賽，在頂級賽事並不理想，球員的健康有一定的風險，大家都明白比賽過於頻密對球員的影響。我認為賽會應先顧及球員的利益，而並不是只遷就電視台。」

為何林柏特大動肝火，全因車路士「愈窮愈見鬼」，後防正選二閘芝維爾及列斯占士齊齊受傷，中場薛耶治亦是「十字兵」之一，更要面對密集賽程，難怪林柏特「又嬲又頭痕」。

車路士多名球員受傷，當中包括芝維爾，更要應付密集賽程，使林柏特「頭都大埋」。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴聯賽贏波刻不容緩 阿迪達：要保持正面及團結

車路士想球賽延後一日，阿仙奴則想全取3分。兵工廠與贏波愈來愈陌生，繼11月初聯賽擊敗曼聯後，至今未嘗一勝，不經不覺已跌至15位，與降班區域僅差4分，連西布朗新任主帥艾拿戴斯亦稱兵工廠是護級勁敵之一。

全取3分，刻不容緩，飽受批評的阿迪達呼籲球隊要保持團結，並希望在今仗及時反底，「球隊需要保持正面，團結一致應付難關，而並非互相指責。球員們付出不少努力，但往往遇上敗仗令我們洩氣，而在今仗擊敗車路士就是我們的『反底良藥」。」

阿仙奴接近兩個月聯賽不勝，阿迪達希望球隊在「倫敦打吡」反底。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴11月至今聯賽7場不勝：

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