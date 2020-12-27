【英超】維拉十人應戰3球挫水晶宮　修咸頓兩食詐糊賽和富咸

聖誕「拆禮物日」的英超快車，兩場賽事緊接李斯特城對曼聯的前列大戰上演，兩隊「黑馬」阿士東維拉及修咸頓分途出擊，即使維拉完半場前打少一人，水晶宮依然毫無板斧，維拉最終淨勝3：0。 同時舉行的富咸對修咸頓，「聖人」下半場兩度「食詐糊」，最終兩軍互交白卷，各得1分。

由基亞利殊領軍的維拉主場鬥水晶宮，暫時踢少兩場的維拉仍然排在第9位，若果兩場全勝有望躍升至次席。

水晶宮在開賽早段已有開紀錄的機會，但維拉門將馬天尼斯勇救險球。維拉大難不死即有後福，奧尼屈福特以速度殺入禁區抽射，水晶宮門將古亞達單手撲出，貝特蘭查奧爾補射「執雞」，5分鐘先拔頭籌。

奧尼屈堅斯勁射被對手門將撲出，查奧爾（右）「執雞」建功先開紀錄。（路透社）

維拉的攻勢浪接浪，隊長基亞利殊策動反擊，單刀面對古亞達卻被撲出。古亞達上半場十分忙碌，上半場末段屈堅斯一次傳中，古亞達先後撲出艾加斯的近射及基亞利殊的補射。錯過擴大領先紀錄，維拉完半場前更打少一人，泰朗明斯兩黃一紅被逐。

明斯與韋費特沙夏多次交鋒，明斯兩度侵犯對手，最終兩黃一紅被逐。（路透社）

即使水晶宮多打一人，換邊後卻沒有太多「甜頭」，維拉戰至中段有奧尼屈堅斯近門頭槌中楣，侯斯門前補中，66分鐘領先2：0領先，及後艾加斯於76分鐘錦上添花，終以3：0取勝。

侯斯門前「執雞」建功，十人應戰的維拉擴大領先優勢。（路透社）

柏加隔離 富咸改由教練團隊督師

另一邊廂，連續3場和波的富咸主場鬥修咸頓，「聖人」前中後三線皆有主力因傷缺陣，維斯達加特、羅美奧及丹尼艾格斯無法披甲。富咸方面，主帥柏加成為密切接觸者，今仗要被隔離，改由教練團隊代為督師。

富咸助教韋斯今仗取代接受隔離的柏加在場邊督師。（路透社）

修咸頓隊長兼「罰球專家」禾特普斯開出罰球直飛死角，富咸門將艾路拿撲到中楣角彈出，查阿當斯上前補中時，皮球突然彈向他的腰間，使阿當斯相當尷尬，面對空門亦無法起腳，錯過入球機會。

「罰球專家」禾特普斯罰球施射，富咸門將艾路拿僅僅救到中楣角。（Getty Images）

富咸換邊後亦有大好機會，左路一次反擊傳中，無人看管的卡華尼路跳起卻頂中波底高出。修咸頓的沙恩朗接應隊友致命傳送，走位入楔一射破網，可惜僅僅越位。戰至末段，「大師兄」禾確特接應查阿當斯傳中門前建功，可惜再度越位「食詐糊」，最終兩軍全場互交白卷。

沙恩朗入楔建功，惜越位在先入球無效。（Getty Images）

英超第15輪直播賽程（按圖放大）

同場加映：英超「家庭男」齊曬幸福（按圖放大）