【溜冰】冰之王子羽生結弦克服哮喘　演出新曲目震憾破紀錄

羽生結弦（Yuzuru Hanyu）雖是兩屆冬奧男子花式滑冰金牌、亦憑實力和美貌紅遍全球，但2020年對他來說亦過得毫不容易。 因哮喘及疫情休戰逾300日後，這位「冰之王子」在日本全國錦標賽以全新曲目現身，刷新得分紀錄下，重奪失落5年的男單冠軍，證明花式溜冰仍是其天下。

羽生結弦今次參賽本來並非必然，日本《共同社》報道，羽生下一個大目標畢竟是2022年冬季奧運會，尚有時間準備，而他長年受哮喘困擾，本已易受呼吸道問題影響，加上日本出現新一波新冠肺炎疫情，令羽生相當掙扎到底是否應參賽。但此前專注學業、9月才由早稻田大學畢業的他，最終還是決定以新面貌參賽。

羽生結弦去年參賽的身影。（Getty Images）

羽生結弦上一次參賽，已是今年2月的四大洲花式溜冰錦標賽，闊別賽場10個月之久，他先在25日的短節目以一身黑皮衣及皮褲登場，在曲目《Let Me Entertain You》輕快澎湃的節奏中，展現充滿力量且精準優雅的動作，獲得103.53分，領先短節目。

昨日（26日），羽生結弦在自由滑穿回藍衣、以「新曲」示人——1969年NKH大河劇主題曲《與天與地（天と地と）》，完美演出下獲得215.83分，是日本全國賽史上首位在自由滑獲得逾200分的選手；連同短節目的得分，他更得到319.36高分，超越此前297.8分的紀錄，成為比賽首位獲得超過300分的選手。

羽生結弦以新曲參賽。（twitter）

羽生憑此高分，相隔5年後再一次奪得日本全國錦標賽男單冠軍，亦是他個人繼2012至2016年間連奪4冠後，第5度贏得此項名銜，同時憑此奪得2021年3月世界花式溜冰錦標賽的入場券；此前連續4屆封王的宇野昌磨則獲得亞軍。

回歸賽場後即奪冠，羽生結弦開心之餘心情也非常複雜，談到在自由滑中起用新曲目，他解釋：「此刻世上我們要對抗的事有太多，希望我的演出給予大家力量去堅持。」

羽生結弦在應屆日本錦標賽的短節目演出：

放眼2022年北京冬奧，羽生認為已經不宜想得太遠，指出在東京奧運也未知是否可以順利舉行的情況下，「實在不宜談到北京冬奧。雖然想在奧運出場並奪得冠軍，但全世界都受疫情困擾的時候，我也無法去思考冬奧的事。」

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羽生結弦在應屆日本錦標賽的自由滑演出：