【足球熱話】尼馬回巴西不愁寂寞　遭踢爆邀近500人地牢秘密開P

英超「冬日快車」開過不停，今晚新一輪賽事又來了。歐洲其他主要聯賽在平安夜後，亦有一段休息時間，讓一眾球員歡度佳節，法甲更在下月7日重開。巴黎聖日耳門的當家球星尼馬，把握機會返回家鄉度聖誕。尼馬回家不甘寂寞，巴西傳媒爆料透露他無懼疫情舉辦私人派對。

法甲今季一反常態，班霸巴黎聖日耳門竟然不在榜首，至今已錄得4場敗仗，比去季全季還要多，最終主帥杜慈在聖誕前慘吃無情雞。里昂及里爾皆以1分之差在PSG之上，里昂憑較佳得失球差力壓里爾，暫時高踞榜首，以「一哥」之名過新年。

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法甲在平安夜戰畢第17輪後，集體放兩星期「寒假」，比賽與放假是兩回事，有假放當然盡情放。PSG當家球星尼馬趁機返回巴西歡度佳節，更在社交網站上載一張全家福，尼馬一家齊齊整整在聖誕樹前溫馨合照。

適逢聖誕節，尼馬在IG上載全家福曬溫馨。（尼馬Instagram截圖）

難得回家過節，尼馬豈止與家人度過，巴西傳媒《環球報》踢爆尼馬在聖誕節當日舉行私人派對，邀請約500名賓客，更有音樂現場演出娛賓。派對在一間地下的士高舉行，特別隔音設備，除了嘈音不會滋擾其他人外，派對亦可無聲無息地進行。除此以外，主人家尼馬要求所有入場人士不准帶手機，以免相關影片及相片流出。

尼馬酷愛派對，巴西傳媒踢爆尼馬在疫情下依然秘密「開P」。（Twitter截圖）

即使無相無片，相關的資料仍然被巴西傳媒得知並報道，尼馬無懼疫情繼續秘密「開P」一事曝光後，不少巴西民眾感到十分反感。巴西疫情依然嚴峻，全國確診數字高達近750萬宗，死亡人數超過19萬，尼馬在「風頭火勢」下繼續派對，難怪民眾大表不滿。

尼馬稱得上是「派對動物」，以往多次與隊友「開P」慶祝，尤其是在他生日，邀請一眾隊友狂歡。尼馬在明年2月將踏入29歲，翻查紀錄，尼馬以往4年在生日前後的賽事，亦無獨有偶因不同原因未有披甲，明年能否再度享受「生日假」呢？

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一眾法甲球星為尼馬預祝28歲生日。（Twitter截圖）

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