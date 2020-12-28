【英超．路斯一分鐘球評】聖誕過後凶鈴不斷　半夜失球心很累

撰文：何偉畧
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聖誕快車踩衡油，場場睇晒唔得掂。早瞓校鬧鐘，起身一樣難逃厄運。
見到利物浦對升班馬又失分，唔知點解凝住世界通常不像預期。1分鐘入球開心咗大半場，熱刺去到86分鐘失波，又嚟跌兩分。前5名，4場波，場場臨尾入波，夾埋唔緊要。捱到5點幾先畀人追和，點瞓得返？
睇過周日尾場波，明白前排廠迷苦况。夜媽媽咁神心，冒住遲到危險，爬起身撐自己隊波。怕輸波，更怕臨尾先失波。偏偏熱刺最近幾次夜半3點波，都冇好結果。
熱刺晚節不保，這個劇本已是今季第4次發生。（路透社）
分幾鐘入咗一球，愈踢愈流。熱刺7+10組合繼續低沉，入完波面對狼隊反撲，無法組織無法壓前，全場捱打都知凶多吉少。又係角球，又係八十幾分鐘，朝早5點幾入球提示，真係午夜凶鈴嚟。場波完咗，攤落牀碌嚟碌去，仲諗緊點解熱刺守死球咁差……
兩個字形容今季，同今年一樣：疲累。（Getty Images）
利物浦遇上天敵「大Sam」，82分鐘被艾拿戴斯「460」西布朗守和，曼聯同李斯特城打到下半場後段仲「互隊」緊，連愛華頓都要80分鐘先搞得掂錫菲聯。
【英超．路斯一分鐘球評】
英超第15輪戰果（按圖放大）：
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係嘅，捧愛隊要捧到最後，但係夜半無人，突然響機，打開又怕受傷害。今個星期仲要踢多兩場，今朝睇完今晚又開波。提提大家，午夜凶鈴刺激心臟，捱夜睇波小心肝臟。
英超第16輪直播賽程（按圖放大）：