港足．一周焦點6｜從亞洲賽回望2020退役三星　展望2021亞洲之旅

2020年12月，新一波疫情下，本來已重新開放入場、近乎正常運作的香港足球再次暫停。球迷、球員、教練、職員望天打掛、為災難級的2020倒數最後幾天，還有什麼可以期待？ 還是有的——對部份球隊和球迷而言，亞洲球會賽也許是2021最值得期待的事。今次「一周焦點」，我們會從亞洲賽出發，先回首在2020年宣布退役的球員，再簡述目前香港球會在2021年亞洲球會賽的處境。

1. 從亞洲球會賽 回首2020年退役球星

2020年，疫情之下，2019/20球季多支球隊不參加復賽、或是退賽，2020/21球季再有富力R&F散班，本已窄無可窄的球圈生存空間更少，主動或被動地退役者眾。

當中3人，都曾經為香港球會在亞洲球會賽踢出代表作；更重要的是，他們出戰亞洲賽之時屢屢打入淘汰賽，為香港搶得大量亞洲賽積分、建立了日後出戰更高級別賽事的根基。

【2020退役球星的亞洲賽身影】

+ 4 + 4 + 4

2. 展望2021年香港球會的「亞洲之旅」

有望三隊出擊 還需多謝朝鮮

【哪些香港球隊可望出戰2021年亞洲賽？】

直至2019年為止，香港要繼2017及2018年後再一次參加亞冠盃分組賽，前景本來非常灰暗。即使由2021年開始，亞冠盃大幅增加參賽名額，分組賽球隊由8個小組、32支增至10個小組共40支，香港受制於在亞冠盃得分不多、2019及2020年新制亞協盃不利取得「亞洲賽積分」之下，加上國際賽失利，香港在2019年底「截數」的亞洲賽積分排名東亞第11，剛好無法獲得亞冠盃分組賽席位。

然而，這時朝鮮的情況卻起了變化。

在足球方面，朝鮮可說是香港的「天敵」，近年在男、女子各年齡層經常碰頭，香港總難求一勝。不過2019年的東亞足球錦標賽，香港終力壓朝鮮取得決賽周席位。（資料圖片／袁志浩攝）

一、朝鮮沒有任何球會取得亞協盃或亞冠盃牌照：消息是根本沒有朝鮮球會有申請，這令香港能取而代之參加亞冠的機率大大提升。當然，以亞冠盃的準則而言，他們申請了也不見得會成功——直播、市場推廣、讓外地媒體簡單順利入境採訪等條件，對朝鮮來說難以做到，種種問題，在一場「南北大戰」已能完全體現。

二、在世界盃外圍賽主場對韓國之後，朝鮮短期內似乎不會參加任何國際足球賽。

韓國與朝鮮在2022世界盃亞洲區外圍賽抽入同一組，當時兩韓關係一度緩和，這場戲碼也被視為意義重大，2019年10月，韓國足球代表隊30年以來首次作客朝鮮，當時，朝鮮方面指場內觀眾會爆滿，更會讓來自韓國的記者入場採訪、安排直播等。

FIFA會長恩芬天奴滿懷期待親身觀賽，直至入場後，才發現一切跟朝方事先承諾的完全不同——沒觀眾、直播也取消，只有事後補發一隻質素極差的DVD；外地記者也無法來採訪，國際足協官網也在比賽開始半小時後，才能更新一句戰況。恩芬天奴事後發聲明直言失望：「這太令人震驚了。」

2019年10月的「兩韓大戰」中，難得留下、一張質素甚差的比賽照片。（AFC）

以孫興慜為首的韓國球員出發到朝鮮前，必需先將電話留在韓國駐北京大使館；賽後返回首爾才談及比賽過程如「戰爭」。韓國領隊崔英一甚至說，韓國足總曾考慮向國際足協投訴朝鮮足總「未能正常地接待客隊、也禁止韓國媒體及所有觀眾入場，賽前一個半小時，我們仍以為會有5萬人來看比賽。」

這場「兩韓大戰」當然是極端例子，但也可反映出，要求朝鮮做到亞冠盃的要求似乎不太可行，安排外地媒體採訪、直播、自由購票入場都屬基本要求，但對朝鮮來說隨時涉及國家安全。韓國《韓聯社》早前也引述消息指，另一個朝鮮無法滿足的牌照要求，是朝鮮球會球員全屬政府機關人員，無法提供職業球員合約。

亞冠盃等同亞洲的歐聯，是最高級別球會賽事，對於亞洲足協而言也是最重要的商機。（Getty Images）

亞冠盃可是亞洲足協旗下最重要的球會賽，牽涉大量轉播合約、贊助費，讓朝鮮參賽，對亞洲足協而言似乎沒有好處。

緊接，朝鮮引以為傲的女子足球代表隊，先後退出了2019年東亞錦標賽決賽周、再放棄參加東京奧運，哪怕以她們的實力，東亞錦金牌是十拿九穩、東奧獎牌也有希望。無論是什麼原因，可以想像的是，朝鮮短期內不打算參加國際足球大賽。

朝鮮女足實力強橫，然而卻主動退出了東京奧運外圍賽。（資料圖片／高詩琦攝）

最重要的問題：按朝鮮現況，香港球隊目前踢得成亞冠盃分組賽的機會有多高？

2020年初，作為上季亞協盃香港代表的和富大埔和傑志，派員到亞洲足協總部參加抽籤儀式時，已提及過從亞洲足協口頭得知，朝鮮應不會參加2021及22年亞洲球會賽，香港可參加亞冠盃分組賽；加上近日亞洲足協公布的牌照審批結果，朝鮮沒有獲批任何牌照，一切似乎只待官宣。不過頭盔還是要戴，亞洲足協始終保留最終決定權，此刻沒有100%的事。

若朝鮮真的不參賽、香港取代之，哪支球隊踢哪項比賽？

按照亞洲足協球會賽最新參賽指引，一個屬會中獲得最高參賽資格的是「本地頂級聯賽冠軍」，是為傑志；次之，則是「本地盃賽冠軍」，在香港是足總盃冠軍，即東方龍獅；接下來就由「本地頂級聯賽」排名開始數。排第2的東方已透過盃賽獲得資格，可不理；第3的富力R&F已散班，所以獲得「香港第三」資格的，就是聯賽第4名的理文。

若按一般準則，席位分配如下： 亞冠分組賽：傑志 亞協分組賽：東方龍獅 亞協外圍賽：理文

但同時又出現另一個疑問——儘管3支球隊都取得了相關參賽牌照，但按照參賽指引，一個屬會最多只能獲得相當於聯賽隊數3分之1的亞洲賽席位。問題來了，2019/20港超聯受疫情影響，本來10隊有兩隊退出，餘下8隊，計算3分之1的話不足3隊。

在亞洲足協的參賽手冊第9.10.項中，亦有提及若屬會有多出的外圍賽名額，將被取消。但畢竟情況特殊，亞洲足協又會否網開一面？直接受影響的理文會方此刻也未知命運，同樣要聽候亞洲足協決定。

【2021亞冠盃分組賽：東亞區球隊（待亞洲足協最終落實）】

+ 9 + 9 + 9

如果能參賽，香港球隊會面對什麼對手？

假設傑志踢亞冠分組賽，由於今屆亞冠盃隊數增加，東亞區由4組增至5組，除了中、日、韓、泰球隊，尚有澳洲、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及一眾外圍賽球隊，令抽籤結果變數較以往大增，抽籤原則亦有待公布。不過，香港球隊本身種子排名就低，相信對上屬會排名同屬最低的菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡代表的機會不大。

若東方龍獅踢亞協盃分組賽，由於東亞區只得1個小組（J組），同組球隊必然是台灣企業甲組聯賽冠軍台灣鋼鐵及澳門聯賽冠軍澳門賓菲加，餘下一席，則由外圍賽參賽球隊爭奪，當中包括理文。

理文若出戰亞協盃外圍賽，需先在次圈對蒙古超級聯賽冠軍220體育會，晉級附加賽圈後，再與澳門鄒北記對台灣大同足球隊的勝方，爭奪分組賽資格。

【東方龍獅及傑志參加亞冠盃分組賽，先後創下歷史】

何時抽籤？何時比賽？在哪比賽？

亞洲足協未正式公布，但《體壇網》報道，亞冠盃分組賽抽籤會在2021年1月27日在亞洲足協的吉隆坡總部舉行。

在2020年之前，無論是亞協盃或亞冠盃，分組賽和淘汰賽一律採用主客制，惟2020年疫情襲全球下，亞協盃取消、亞冠盃亦需採用中立場，如今疫情未平息，來屆賽事安排實在無法預測。