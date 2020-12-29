【足球熱話】C朗自爆另類育兒之道　為子成父業當上不一樣的爸爸

正所謂「成功須父幹」，有個能幹爸爸，人生路可以少奮鬥30年。可是如果父親名字叫C朗拿度，便是另一回事。 C朗近日談起育兒經，他對長子小C朗訓練和要求極為嚴格，他口口聲聲說讓兒子自由發展，可是言談間育兒與虐兒只有一線之差。

已屆35歲的C朗，在意甲班霸祖雲達斯仍然保持上佳體能和狀態，年尾頒獎禮高峰期，繼續攞獎攞到手軟。近日他到杜拜領取環球足球頒獎禮（Globe Soccer Awards）的世紀足球先生大獎，期間談到10歲的長子小C朗能否子承父業，「我兒子能否成為偉大球員仍有待觀察，老實說，他具備潛質。」

「他身材高大，速度高，亦有決心」，C朗以過來人之道說，「不過這些都不重要，每次我都跟他說，必須付出很大努力才能成功。」

C朗當然不止口頭「哦」幾句那麼簡單，他還說出自己如何「訓練」兒子。

C朗拿度的「育兒之道」，難免令人覺得小C朗很慘。 （Getty Images）

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不一樣的爸爸

做「C朗個仔」，一方面可以享受父親財力帶來的奢華舒適生活和榮華富貴，另一方面同時要接受一套非人生活方式，例如：不能吃零食和飲汽水。

「有時我會對他很嚴厲，因為他間中會喝可樂或橙汁汽水，那令我很生氣。」任何小孩子愛吃愛喝的，差不多都是違禁品，「當他吃薯片、薯條和一切零食的時候，我會跟他吵架，他知道我會不高興。」

「就連三個小的，當他們吃朱古力的時候也總會望向我。你要知道，我們要保持身體強壯。」C朗家中的鐵腕管治，當然不止禁零食那樣簡單。

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育兒定虐兒？

「有時當我們在跑步機訓練後，我告訴兒子去浸凍水恢復，好讓明天再來一次，他會跟我說：『爹哋，水很冷，我不想去』。」幸好聽到兒子這樣說時，C朗也會軟下心腸，心想：「好吧，畢竟他只得10歲。」

口裏說讓兒子「自由發展」，C朗身體卻很誠實，「我不會強逼他成為足球員，如果你問我想不想，是的，我希望他子承父業。」

以為C朗之子不做足球員便可以輕輕鬆鬆？少年，你實在太年輕了。「他將來想做什麼便什麼，想做醫生也可以。我只希望他無論將來踢足球或做醫生，都會想着：『我要成為行內最頂尖人物』。」

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潛力最強的星二代

C朗拿度育有4子女，長子小C朗（Cristiano Junior）現年10歲，另有一對盛傳由代母所生的3歲龍鳳胎馬迪奧（Mateo）和伊娃（Eva），以及跟女友佐真娜育有的3歲女兒馬天娜（Alana Martina）。

小C朗2018年隨父親一起「轉會」，由皇馬轉投祖雲達斯少年隊，同年9月首次為小老婦人上陣即攻入4球，2019年4月對馬利迪莫一仗，更創下半場轟入7球創舉，成為一時熱話。他在祖雲達斯頭一年已在28場U9比賽合共射入58球，同時帶來18次助攻，令人憧憬小C朗日後成為媲美父親的足球巨星。

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