【田徑】程小雅赴日爭奧運資格　兩度獲選最佳　自感今次更夠級數

香港田徑總會今午舉行周年頒獎典禮，疫情下由4月延至改為透過網上直播進行，2019年度男女子最佳運動員獎項分別由跨欄好手陳仲泓、以及20公里競步破港績的程小雅奪得。

奬項由田總註冊教練、裁判及運動員投票產生，於男、女子公開組及青年組各選出一名最佳運動員。去年在亞洲競走錦標賽勇奪20公里銅牌的程小確，在女子公開組中擊敗2019年兩破半馬及全馬港績的長跑天后姚潔貞、七破女子跳遠紀錄的俞雅欣當選。

疫情下一延再延的頒獎禮，最終以網上直播完成。（葉詩敏攝）

現身處日本東京準備比賽的小雅，透過Zoom參與今日的頒獎禮，這是她第二次獲得此獎，對上一次數到2014年。她笑指兩次獲獎都不在香港：「上次是在美國，今次是去日本比賽，但兩次的意義大有不同，2014年覺得自己未夠級數，但去年參加世錦賽後，運動員水平和競爭力也很高，感覺自己也有提升。

這個獎項鼓勵可作為鼓勵，令我更有奮鬥心達標去到奧運，再爭取好成績。」

身在日本的程小雅，笑言兩次獲頒最佳運動員獎項也未能在港接受獎項。（葉詩敏攝）

程小雅東京隔離14天 備戰爭奧運資格

日本因疫情惡化，上周起禁止外國人入境，程小雅早前已赴東京隔離14天後準備在本周五參加10公里賽，為2月在神戶舉行的日本競步錦標賽作熱身，希望能在賽事中爭取奧運達標。小雅對上一個比賽已是今年1月1日在東京舉行的新年10公里競走賽，當時她以45分53秒取得季軍，回港後遇疫情後一直在體院集訓至今，足足一年才再比賽。「10公里的目標是45至46分鐘，最重要的是2月的錦標賽以及3月底的亞洲競走錦標賽，希望能跑到1小時31分，直接達到奧運標。」

她已完成日本的14天隔離，她指需在賽前適應氣溫：「室內隔離時一直有暖氣，現在『出來』要適應天氣。」對於周五比賽可會擔心染疫，她表示不會乘坐高危的公共交通工具，駕車到起點場地，也會一直戴口罩熱身至比賽開始才脫下。

謝俊賢（右一）首次獲得青年組最佳運動員，最後一年在青年組作賽的他，對今年亞青賽取消感可惜。（葉詩敏攝）

陳仲泓疫情下的啟發：平常心很緊要

香港男子110米跨欄紀錄保持者陳仲泓連續兩年獲得最佳運動員，他坦言感到驚訝，指2019年屢破馬拉松港績的黃尹雋表現比自己好。2018年3度打破香港紀錄的陳仲泓，在2019年數度封王但因傷未能把紀錄再推前，直到2020年，肺炎改變了全世界。

「欄王」陳仲泓連續兩年榮庸最佳，他指疫情下明年仍會當田總賽期如常般訓練，做好準備。（葉詩敏攝）

陳仲泓今年只跑過一場季前試賽便再沒有比賽，他坦言疫情讓自己有長時間的調整期，發現和改善不足，「跑那麼多年，從沒有一段那麼長時間去正視自己問題。當然沒有比賽會有影響，但都只能夠面對。」他年中一度腳底筋膜發炎，現在已康復，然而原來在本月底舉行的香港錦標賽因疫情延期，對於明年的訓練計劃，「先當田總的比賽會如期進行，要做好準備，到真正有比賽時便能把握好。」他坦言讓他明白所有事情都不要抱太大希望，「平常心很緊要，不知道有沒有第6、7波，所以要調整自己心態。」

陳仲泓坦言疫情的「Break」，是好機會讓自己好好改善不足和調整。（葉詩敏攝）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：