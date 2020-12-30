英超︱英疫情嚴峻賽會竟無應變方案　有意暫停兩周無通知球會　　

英國新冠肺炎疫情再陷高峰，英超在隔離泡泡內繼續比賽，原本猶如活在平衡時空，如今也因曼城失守而淪陷。 如此緊急關頭，英超聯賽理應考慮是否即時煞停賽季，ESPN卻踢爆賽會根本沒有任何應變方案，令外界譁然。

原定英國時間周一 （28日）晚上演的愛華頓對曼城，開賽前四小時突然宣布延期，理由是曼城出現群組爆發。

賽前藍月亮已有基爾獲加和加比爾捷西斯兩球員另加兩職員共四人確診。官方沒有公布實質數字，英國《每日郵報》消息指，除基爾獲加及加比爾外，另有三名曼城球員中招。有關賽事是繼早本月初維拉對紐卡素一仗後，第二場因爆發疫情延期的英超賽事。

根據英國《獨立報》數字，本周一（28日）在英國上演的35場各級別足球比賽當中，多達15場需要延期，除其中一場因球場積水問題外，其餘14場均與球隊爆發新冠肺炎疫情有關。原定本周二（29日）舉行的12場英甲賽事，更有多達7場因疫情延期。

原定在葛迪遜公園球場上演的愛華頓對曼城聯賽，因多名曼城球員染疫而延期。（Getty Images）

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英超賽會反應奇慢

事實上，近日英國再爆疫情高峰，周二單日53135宗確診個案創出單日新高，較一周前急升44%，並有414人死亡。目前全國約三分之二地區陷入最高的第四級警戒。英超最新一次進行的病毒測試之中，本月21至27日受檢測的1479名職球員有18人確診。

疫情一觸即發之際，ESPN引述英超一球會高層消息指，賽會至今未有任何有關一旦因疫情暫停賽季而縮短2020/21賽程的計劃，形容情況「令人尷尬」。

英國《每日電訊報》指，個別英超球會主席曾就1月球季休戰兩星期舉行非正式會談，但ESPN指出他們曾接觸的三間大球會均表示，未獲通知球季或將暫停。

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大Sam稱應煞停賽季

西布朗領隊艾拿戴斯（Sam Allardyce）認為面對疫情爆發，須引入暫停賽季的「斷路器」。「每個人的安全應較任何事情要緊。當我聽到變種病毒傳播速度較原先更快的新聞，我們唯一可以做的正確事情就是引入斷路器（circuit break）。」大Sam更稱，「我已經66歲，最不希望的事情就是患上新冠肺炎。」

下場聯賽對手為曼城的車路士領隊林柏特稱，「這是個艱辛時刻。英國疫情令公眾及每個人受累，我（就愛華頓對曼城一仗延期）不感震驚，足球不能總是與眾不同。」他說對曼城的比賽能否如期舉行，未來一兩日自有分曉，一切應以眾人安全優先。

西布朗領隊艾拿戴斯認為面對疫情爆發，須引入暫停賽季的「斷路器」。 （Getty Images）

曼聯領隊蘇斯克查則稱，應否暫停賽季不應該由他來回應，惟他質疑足球界單方面引入「斷路器」或成效不大，「更大程度上這是整個社會的事，我不肯定停止踢足球會有分別。」他表示，「至少我們的隔離泡泡效果良好，群組內確診和傳播個案不多。我不知道，我不想加入討論。」

英超2019/20賽季受新冠肺炎影響曾暫停100天，導致球季延至7月中才完成，2020/21球季則延後至9月開季。由於原定2020年上演的歐洲國家盃延至2021年上演，英超賽季仍須在5月完成，令賽程變得較以往更頻密，不時要在周中加開「快車」。

上季在萬難之中完成，今年8至9月20間英超球會跟賽會商談，嘗試構思一個縮短賽季的方案。可是英超行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）承認，各方未能為此達成協議，完成球季依然是他們的「首要優先選項」。

英超行政總裁馬斯達斯。（Getty Images）

英超新CEO領導無方？

英格蘭超級足球聯賽（英超）是全球最成功的足球聯賽，自1992/93年度成立以來，無論轉播收益、組織能力和賽事水平等均是首屈一指。昔日史葛達摩亞（Richard Scudamore）出任行政總裁之時，一切彷似運籌帷幄，公關手腕高超。可是自繼任人馬斯達斯2019年尾接掌後，已屢次爆出公關災難。

2019/20球季英超首度引入視像助理球證系統（VAR），在運用方面廣為人所垢病，可是賽會似乎未有聆聽大眾聲音，整個球季VAR判決尺度不一，多次發生體毛、腋下越位等爭議，令英超公信力大受損害，至今季情況仍無改善。

今年10月英超匆匆推行由馬斯達斯主導的按場收費系統，由於費用高昂被一眾英超球迷狂插，很多人將金錢捐去做善事罷睇英超。馬斯達斯在國會議員質問下轉軚，表示會擱置有關方案，全盤推翻他籌劃多年的轉型大計。

如今新冠肺炎疫情之下，每日瞬息萬變，英超賽會竟被爆出毫無應變方案，馬斯達斯的領導能力定必再受質疑。