【英超】利物浦連續兩場失分　紐卡素門將連番神救力保清白之身

利物浦上輪英超面對「高普剋星」艾拿戴斯領軍的西布朗，對方排出「鐵桶陣」，紅軍最終在主場未能全取3分。今輪聯賽作客紐卡素，利物浦有不少埋門的大好機會，但對手門將達路表現神勇，紅軍頭頂腳踢亦未能射破紐卡素的大門，結果成功守和利物浦0：0。

英超高踞榜首的利物浦，上輪面對下游分子西布朗，卻敵不過對方的「終極大巴」，結果被對手逼和1：1，痛失兩分，錯過拉開領先優勢的大好機會。

利物浦主場連勝紀錄斷纜 難破西布朗終極鐵桶陣和波收場

利物浦今輪作客造訪紐卡素，祖爾麥迪比上仗傷出，主帥高普改以拿達利菲臘斯夥拍法賓奴扼守中路，前線依舊派出三叉戟沙拿﹑法明奴及沙迪奧文尼攻堅。艾拿戴斯的終極鐵桶陣成功在紅軍身上取分，未知是否啟發了「喜鵲」領隊布魯士，今仗排出5人防線，屯重兵希望複製西布朗的劇本。

紐卡素主帥布魯士今仗特意排出5人防線，嚴守利物浦的攻勢。（路透社）

今季不乏上陣機會的拿達利菲臘斯，開賽早段被哥林威爾遜以速度壓過，並在窄角度起腳，法賓奴及時回防救駕，封走威爾遜的射門。

利物浦站穩陣腳後，產生不少具威脅埋門，沙拿在上半場中段突破越位陷阱，面對紐卡素門將達路（Karl Darlow）單刀起腳，及時出迎的達路「大字形」撲救，右手僅僅碰到皮球，沙拿錯過開紀錄的黃金機會。法明奴完半場前頭槌攻門，達路再有表演機會，雙手撲出，助紐卡素半場力保不失。

紐卡素門將達路表現搶鏡，今仗多次「神救」，其中包括撲出沙拿上半場的單刀。（路透社）

利物浦上仗面對西布朗的鐵桶陣，全場錄得接近8成的控球率，最終痛失兩分，算得上是艾拿戴斯的戰術得逞；今仗亦有相似之處，紅軍錄得超過73%的控球率，遲遲未能打開紀錄，更與門將達路的神勇表現有關。

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沙拿下半場中段再有機會，扣過紐卡素守衛以「食糊腳」左腳掃把腳一熨，惟角度太盡柱邊出界，沙拿再一次望門興嘆。紅軍久攻不下，更幾乎被紐卡素「偷雞」成功，紐卡素末段一次死球機會，奇勒接應頭槌頂出彈地波，艾利臣及時撲出。

沙拿連番失機，狀甚失望。（路透社）

利物浦末段繼續強攻，阿歷山大阿諾特傳中導致紐卡素門前一輪混亂，達路撲出不遠，文尼衝前補中之際，被紐卡素的舒哈快一步大腳解圍。法明奴完場前再以頭槌攻門，達路再度「神救」，反應快一手撲出，最終助紐卡素力保清白之身，主場與利物浦互無紀錄，亦是紅軍今季聯賽首度全場無進賬。

利物浦久攻不下，今季聯賽首度「食白果」。（路透社）

利物浦連續兩場失分，暫時以33分續居榜首，領先次席的曼聯3分但踢多一場；紐卡素則以19分暫列第14位。

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