【英超】曼聯大戰前夕補賽先鬥般尼　卡雲尼被罰停賽3場

曼聯近年表現反覆，連歐聯資格也並非穩陣的時候，談爭標看來是天方夜譚，但在新冠疫情下的球季，一切皆有可能。紅魔鬼現時3分落後榜首的利物浦，卻有踢少一場的優勢，換言之有望在分數上追平紅軍，久違的「雙紅」爭標有望在今季出現。 英超賽會公布曼聯對般尼的補賽，正好安排在「雙紅會」前上演，曼聯的爭標大計在2021正式啟動？

新冠疫情下的英超，古靈精怪又一反常態，球季接近完成一半，分數依然緊湊，榜首至第9位僅相差7分，其中同得26分的球隊已有5隊，加上不少球隊踢少一至兩場，爭標形勢依然充滿變數。

英超聯賽榜前9位（截至2021年1月1日）：

+ 3 + 3 + 3

曼聯在「後費格遜」時代，至今仍然在尋找方向，戰績當然未能與「費爵爺」領軍的時間相題並論。近年由蘇斯克查接掌後，紅魔鬼表現時好時壞，時而大勝，時而慘敗，穩定性欠奉，一直未能給予「曼迷」們信心。

曼聯今季主場慘敗予熱刺後，曼聯球迷亦不敢對愛隊抱有太大期望，紅魔鬼經歷慘敗後有回勇的跡象，「嬴吓一場，贏吓又一場」，不經不覺已來到聯賽榜次席，與榜首的利物浦僅相差3分，並踢少一場，有望在分數上追平利物浦。

曼聯今季聯賽作客保持不敗：

兩支傳統「雙紅」歷年來「一隊威，一隊沉」，對上一次在聯賽包辦首﹑次兩位，已經要數到1987/88球季，當年利物浦以9分拋離曼聯捧盃，如今有望在33年後再度直接交手爭標。

曼聯利物浦齊上齊落雙雙大勝 蘇斯克查：談爭標言之尚早

英超賽會安排曼聯在「雙紅會」前先鬥般尼，或許紅魔鬼上下的最好新年禮物。（資料圖片／Getty Images）

今季加上爭標的元素，雙紅會必定更加精彩，兩軍將於18日首度對壘，對爭標形勢甚有影響。原定揭幕戰上演的曼聯作客般尼延期，如今改在13日上演補賽，換言之正是在「雙紅會」的前夕，倘若曼聯今輪擊敗維拉後，再在般尼全取3分的話，大戰前加添利物浦的壓力。

雙紅會將於18日今季首度在聯賽上演。（資料圖片／Getty Images）

另外，曼聯的烏拉圭射手卡雲尼早前在社交網站惹禍上身，以「黑人」一字詞稱呼朋友，英格蘭足總認為字眼帶有種族歧視意味，故此起訴該名烏拉圭球星行為不檢。英足總決定向卡雲尼判罰停賽3場，並罰款10萬英鎊。

卡雲尼IG「黑人」稱呼朋友 遭起訴行為不檢面臨停賽3場

曼聯及後發聲明表示卡雲尼不會上訴，接受判決，並誠心道歉。卡雲尼將在今晚對阿士東維拉起執行3場停賽令，加上對曼城的聯賽盃4強及迎戰屈福特的足總盃第3圈同樣缺陣，趕及在對般尼一仗復出，換言之雙紅會亦可看到卡雲尼的身影。

卡雲尼因早前的不當言論，被英格蘭足總罰停賽3場。（資料圖片／Getty Images）

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：