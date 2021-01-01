【英超熱話】拉舒福特複製10年前絕殺入波　狼隊兩度成受害者

曼聯前鋒拉舒福特在上輪英超，93分鐘射破狼隊大門，助紅魔鬼以「二哥」身份踏入新一年。有眼利網民發現，曼聯10年前對狼隊的聯賽同樣在93分鐘絕殺對手，入球過程亦意外地巧合，只是今次主角是「福仔」，這似曾相識的一幕難道是海市蜃樓？

曼聯上輪英超主場硬撼狼隊，戰至完場前出現全場唯一入球，般奴費南迪斯長傳予右路的拉舒福特，「福仔」扣過狼隊守衛切入大位起腳，卻射中路曼沙斯反彈入網，93分鐘攻入絕殺一球，助曼聯全取3分，並升上聯賽榜次席，僅3分落後榜首的宿敵利物浦。

拉舒福特補時絕殺全靠針對性部署 曼聯挫狼隊升上次席

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拉舒福特在93分鐘為曼聯射入絕殺一球，助球隊以1：0擊敗狼隊，升上第2位。（路透社）

【拉舒福特入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

It was only fitting that man of the moment, @MarcusRashford, scored our final goal of the year ❤️#MUFC pic.twitter.com/RlXZjI6D9b — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020

曼聯完場前絕殺狼隊的劇本，原來已非第一次使用，有眼利網民發現原來10年前，紅魔鬼同樣在奧脫福最後關頭擊敗狼隊。今次主角是「福仔」，當時的主角卻是「星仔」。

時間回到2010/11球季，曼聯主場迎戰狼隊，臨完上半場前由朴智星先開紀錄，狼隊下半場中段追成平手。「星仔」右路接應費查傳送，朴智星扣入大位再假動作推過對手，以左腳起腳入網，協助曼聯擊敗狼隊。朴智星與拉舒福特巧合地同樣在93分鐘攻入絕殺一球，連入球過程亦十分相似，唯一不同之處就是「福仔」的射門省中對手入網。

「星仔」10年前絕殺狼隊一球逐格睇（按圖放大）：

「通天老倌」朴智星效力曼聯期間入球不算多，出戰153場英超中射入20球，而在狼隊身上梅開二度更是少見，「星仔」僅在英超兩度單場連中兩元，以一己之力助曼聯取得寶貴3分，最終曼聯當季順利奪得聯賽錦標。

朴智星10年前對狼隊梅開二度，助球隊絕殺對手。（資料圖片／Getty Images）

That Rashford winner reminds me of a late winner I witnessed live in Old Trafford at 13 years old. 10 years later and it’s the same effort, same goal, same opponent, same minute and same outcome. The yanited way 👍🏼🇾🇪#MUFC #MUNWOL pic.twitter.com/8WfWkZSjUL — ladbroke groves (@ryanxgroves) December 29, 2020

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：