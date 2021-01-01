【J League】中村憲剛告別戰坐後備席　川崎前鋒捧天皇盃賀退休

應屆日職聯（J-League）冠軍川崎前鋒成為雙冠王，在天皇杯決賽險勝聯賽亞軍大阪飛腳1：0。 代表前鋒多年的隊長中村憲剛，在後備席上渡過職業生涯告別戰，捧起獎盃留下「有終之美」。40歲中村掛靴，但來季日職聯的「經典」球星軍團，又有「新人」加入。

中村憲剛在去年11月度過40歲生日後一天，宣布季末退役。他如願助球隊第3度奪得聯賽冠軍，爭奪天皇盃。中村在季末退居後備，今仗亦然，多得隊友生性，可以坐住等捧盃。前鋒靠新人賽季已取得13個聯賽入球的小將三笘薫，接應直線，在下半場10分鐘射入全場唯一入球，成就雙冠王。

中村憲剛告退 前鋒人生一直線 延遲退役終圓冠軍夢

三笘薰一箭定江山，為前輩送上最佳退休禮物。（Twitter）

從出道到退役，中村效力川崎前鋒18年，來到最後一天。他在賽後受訪，坦言沒有出場不成問題：「球隊有人承接，可以交託，可以安心引退，感謝！」

中村憲剛捧起職然生涯最後獎盃。（Twitter）

三笘薰（右）首個賽季已入選J League最佳陣容。（twitter）

【前鋒One club man：中村憲剛】

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J-League球員不少較遲退役，千禧年代崛起的球星，好些今季仍在征戰，來季再添一員。41歲日本前國腳小野伸二宣布離開FC琉球，「從最南回歸最北」，回到北海道札幌岡薩多。他於2014-19年曾效力該北海道球隊，今次回歸希望助球隊爭取亞冠席位。

小野伸二曾效力飛燕諾，效力札幌5季半，協助球隊回歸J1。（FC琉球）

這些「Legend」仍在征戰：

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