【英超】熱刺孖寶又發功　賽前爆聖誕「開P」醜聞　3球照炒列斯聯

英超第17輪周六頭場，熱刺主場迎戰列斯聯，摩連奴及比爾沙兩大名帥交手，熱刺今仗前4場不勝，今仗終於反底，先憑列斯聯後防一次失誤，貝雲積博得12碼，哈利卡尼先開紀錄，及後該名熱刺尖刀造就好拍檔，孫興慜攻入熱刺生涯第100球，加上換邊後由艾達韋列特錦上添花，最終熱刺以3：0擊敗列斯聯，升上第3位。

熱刺開賽前先有壞消息，傳出熱刺阿根廷兩名外援盧施素及拉美拿確診新冠肺炎，二人並不在今仗大軍名單中，及後更流出一張合照，當中包括兩名阿根廷人﹑利古朗及韋斯咸球員蘭仙尼，疑似是聖誕當日違反禁令「開P」。熱刺方面隨即發聲明，強烈譴責旗下球員的行動。

利古朗﹑盧施素﹑拉美拿及韋斯咸的蘭仙尼早前疑似在聖誕違反禁令開派對。（Twitter截圖）

兩大名帥摩連奴及比爾沙今仗碰頭，被視為「矛盾之戰」，熱刺主帥摩連奴依然派出哈利卡尼及孫興慜攻堅，而聖誕派對的當事人之一利古朗，今仗先列後備。

進攻一向有保證的列斯聯，早段已有埋門機會，列斯聯的阿里奧斯基左路禁區內勁射中網側。熱刺站穩陣腳後，中段取回不少機會，其中賀積查治在禁區內撞射，惜角度欠奉，被列斯聯門將梅斯利亞一抱入懷。

阿里奧斯基早段一次攻門射中網側，及後卻成為失首球的罪人。（路透社）

你一拳，我一腳，及後列斯聯即還以顏色，拉芬夏傳中，列斯聯射手班福特無人看管，面對龍門頭槌一頂，惟頂中波底高出，無功而還。

梅斯利亞一次誤傳鑄成大錯，哈利雲克斯截到皮球再直線傳給貝雲積，該名荷蘭翼鋒先食身位，阿里奧斯基情急出腳踢跌貝雲積，球證直指12碼點，哈利卡尼主射12碼中鵠，29分鐘打破僵局。

哈利卡尼主射12碼建功，熱刺在上半場中段領先一球。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

列斯聯的積夏里遜禁區外抽射，可惜僅僅高出，追和不果，熱刺及後即時擴大紀錄，「前線孖寶」合力炮製入球，卡尼傳中孫興慜入楔建功，攻入熱刺生涯第100個入球，43分鐘領先2：0。

「熱刺孖寶」又發威，哈利卡尼造就孫興慜建功，完上半場前擴大領先紀錄。（路透社）

熱刺換邊後再添紀錄，入球功臣之一的孫興慜今次造就隊友，開出角球傳中予艾達韋列特頭槌建功，梅斯利亞落地時撲出皮球，可惜當時該名列斯聯門將已連人帶波入網，熱刺下半場5分鐘遙遙領先3：0。雖然熱刺在補時階段有杜靴迪兩黃一紅被逐，但仍無阻主隊保持勝果至完場。

孫興慜下半場早段造就艾達韋列特頭槌建功，熱刺遙遙領先至3球。（路透社）

熱刺早前被狼隊迫和，最終痛失兩分，連續4場不勝後，今仗反底3球擊敗列斯聯，暫時以29分升上第3位；列斯聯則以23分排第11位。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：