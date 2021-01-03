【英超】阿仙奴4球大勝西布朗　阿迪達7日間來回地獄與天堂

短短一星期，世界可以完全不一樣——尤其對於阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）而言。 一周前，阿仙奴未對車路士之前尚在護級區，「兵工廠」烏雲密布，阿迪達似乎過不了年底；今日（3日），憑着一眾年輕新星連場佳作，阿仙奴已獲得聯賽三連勝。

3：1擊敗車路士、1：0客勝白禮頓，阿仙奴今日凌晨強勢造訪西布朗，面對這支對上3次在英超交手都不勝的對手，「兵工廠」在23分鐘率先打開紀錄。

左閘基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）左路三閘線引球，面對對手後衛達尼爾科朗，他突然變速推左走右，以速度壓過對手「接」回皮球，科朗回身力追，卻又遭泰亞尼施腳法扭過，這位25歲英格蘭後衛再自行推入禁區、以「弱足」的右腳射向遠柱，皮球應聲入網成1：0，整個過程一氣呵成，大概教在寒流中起床睇波的球迷也覺值得。

【基蘭泰亞尼金球逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

泰亞尼的金球令兵工廠越戰越勇，僅5分鐘後就輪到01年出生的布卡約沙卡（Bukayo Saka）表演，一次精彩的小組配合，他在門前接應00年小將伊美路維橫傳撞入，助阿仙奴半場以2：0領先。

換邊之後則是拿卡錫迪的表演時間，61分鐘先在門前補射入網，僅3分鐘後又助球隊策動一次反守為攻，再直奔門前完成入球，轟入個人近3場的第4個入球，並為阿仙奴鎖定4：0大勝。

拿卡錫迪今仗製造不少攻勢、個人更在短短3分鐘連取兩個入球。（美聯社）

+ 3 + 3 + 3

在英超連勝3場後，阿仙奴的形勢完全扭轉，由護級份子一躍回到中游位置，大大減輕領隊阿迪達的壓力，他賽後亦喜言：「很開心可以做到我們的目標，現在聯賽榜的形勢完全不同了，勝利帶來了信心，球隊也散發出截然不同的能量。」

阿迪達尤其大讚射入第一個入球的基蘭泰亞尼：「其實自我上任以來，他已十分出色，在克服肩傷歸來後更是為球隊注入活力，他在第一個入球的動作真的很驚人，第二球的配合也相當精彩，我們今日的進攻表現非常好！」經歷頻密賽程後，阿仙奴將有一周的喘息空間，再於周日（10日）凌晨的足總盃第3圈主場對紐卡素。

阿迪達（右一）相當滿意阿仙奴的演出。（美聯社）

【比賽精華 西布朗0：4阿仙奴】

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：