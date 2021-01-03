【英超】孫興慜卡尼組合距史上最佳只差一球　熱刺隊長：美滿一周

熱刺周六晚（3日）以3：0擊敗列斯聯，取得近5場聯賽首勝，孫興慜與哈利卡尼的組合亦更上層樓，追平英超兩大紀錄。

熱刺對列斯聯領先至2：0的一球，再一次來自卡尼助攻予孫興慜，卡尼瞄到孫興慜在對手後衛身後起動，即在右路畸角位將皮球彎入禁區，好拍檔也無負所託，第一時間在近柱射入。

哈利卡尼與孫興慜絕對令對手聞風喪膽。（美聯社）

這個入球，已是「Son & Kane」今個英超球季第13次合作取得的入球，追平25年前布力般流浪組合——舒利亞（Alan Shearer）與瑟頓（Chris Sutton）在1994/95球季創下的單季合作入球次數，該季布力般流浪終奪得英超冠軍。

不足半程已平紀錄

但值得留意的是，舒利亞與瑟頓當年花了35場聯賽才創下紀錄，今季的孫興慜與卡尼僅用了16場賽事就追平紀錄，在尚餘22輪聯賽之下，兩人要破前人紀錄、正式成為英超史上最強殺手組合，相信只是時間問題。

【英超史上單季組合入球排行榜】

+ 2 + 2 + 2

兩人對列斯聯的合作入球，同時追平另一紀錄：卡尼今季已單方面向孫興慜交出9次助攻，追平英超史上單季最高、向同一球員助攻的紀錄。英超史上尚有兩對組合有同樣數字，同樣來自1995/96英超球季，分別是布力般流浪的米高紐維爾（Michael Newell）助攻予舒利亞，及利物浦的哥利摩亞（Stan Collymore）助攻予科拿（Robbie Fowler）。同樣地，今季英超半程未過，卡尼要再助攻予孫興慜以打破紀錄，理應無問題。

哈利卡尼迎接一個圓滿新年。（Getty Images）

距合作入球總數紀錄僅欠3球

以上談及的孫興慜與卡尼合作紀錄均是單季紀錄，但事實上，兩人的合作入球次數距離追平英超紀錄已不遠。兩人目前的英超合作入球總數為33次，距離林柏特與杜奧巴的36次僅餘3次。

以平紀錄表現助熱刺重返勝軌，對剛剛添丁的隊長卡尼而言更是圓滿新年，他賽後也不禁在Instagram分享：「這新年開頭開得真好，一場勝利、一個入球、一個兒子，這星期太美滿了！」他在去年的12月29日迎來兒子Louis誕生。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：