【足球轉會】皇馬隊長續約陷僵局　相中一人替補　施丹望及早解決

皇家馬德里今季表現一直不穩定，儘管今晨以2：0擊敗切爾達登上榜首，卻比次席、僅以1分落後的馬德里體育會多踢3場，爭標形勢仍不容樂觀。 踏入2021年，「銀河艦隊」亦開始為未來打算，鎖定隊長沙治奧拉莫斯的接班人。

疫情之中，全球足球業都受極大打擊，即使是一向揮金如土的皇家馬德里亦在轉會市場縛手縛腳，但2021年的來臨令他們看到希望——部份「目標」終踏入可自由斟介的時間，卻同時帶來其他煩惱。

皇家馬德里其中一大目標，正是與拜仁慕尼黑僅餘半年合約的奧地利中堅阿拉巴（David Alaba），但這將取決於6月就約滿的隊長沙治奧拉莫斯去向，如何取捨，自然成為主帥施丹的一大煩惱。

28歲的阿拉巴即將變成自由身、亦可自由商討轉會，成為皇家馬德里一大目標。（Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

拉莫斯續約進展不大 皇馬財困成最大障礙

《阿斯報》、《馬卡報》等西班牙媒體紛紛報道，皇馬與隊長沙治奧拉莫斯的續約談判未有大進展，最大困難在於疫情之中，皇馬預計今年會進一步出現3億歐元虧損，為了紓緩財困更計劃再作一波減薪，並預料所有續約工作及簽新球員的合約，都會受此影響。

《阿斯報》指出，現年34歲的沙治奧拉莫斯年薪為1300萬歐元，雖然他與皇馬都希望續約，但球會一向對於30歲以上球員的續約條件較嚴謹，而且目前環境特殊，希望所有球員可以共渡時艱，「不可以在要求全體球員屈就（減薪）的同時，又為個別球員設特例」，報道同時指，拉莫斯一方「希望在職業生涯最後一份大合約上，盡可能爭取最好的條件」，但這位皇馬忠臣也明白球會的立場「很難改變」，續約與否，決定權將在他手中。

沙治奧拉莫斯效力皇馬超過15年，無論球技上或精神上，都是難以取代的一員。（美聯社）

阿拉巴當打 薪酬要求難滿足

若然無法與拉莫斯續約，《阿斯報》指皇馬的首選替代將是拜仁慕尼黑中堅阿拉巴，但簽入阿拉巴在經濟角度真的更可行嗎？倒也未必，雖然這位奧地利後衛正值當打之年，滿載錦標的履歷更是吸引，但作為免費轉會球員，意味他對薪酬要求亦不低，他對年薪的要求將達到稅前2000萬歐元。

阿拉巴對薪金的要求，相信高於球隊核心的莫迪歷、並與賓施馬相約，若皇馬滿足其要求，不單破壞隊內薪酬水平的平衡，也與疫情中節流的宗旨背道而馳。不過，論能力與履歷，阿拉巴必然是最佳人選，而且此子也不愁沒有市場，若皇馬想簽入他，亦難有太大議價空間。

對於施丹來說，必然不希望失去舉足輕重的沙治奧拉莫斯。（Getty Images）

除了拉莫斯之外，皇馬尚有莫迪歷與盧卡斯華斯基斯將於6月約滿，主帥施丹明言，希望球會盡快與3名大將續約，「我們所有人都想續約，越早解決，對於所有人來說越好。」被問及簽入阿拉巴的傳言，他則拒絕回應，「我們連同守門員在內有25名球員，陣容已經夠龐大了，現在我只想集中精神在眼前的比賽和眼前的球員。」

【重溫：美斯約滿去哪兒？網民瘋狂幻想】（按圖進入）