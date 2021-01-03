【英超】4球隊6名球員懶理疫情開派對　水晶宮照派犯禁隊長落場

英國新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫措施進入最高的等級4，民眾即使留在居所內，亦不可與來自其他家庭的親友相聚。 但即使事關生計，仍有不少英超球星在節日期間犯禁，至今共涉4隊球隊6名球員，「罪行」近日相繼曝光。

由去年12月28日起計至今僅一周內，英超已有3場賽事因疫情延期，當中有兩場涉及富咸的賽事，包括12月30日富咸對熱刺、及原定今日凌晨舉行的般尼對富咸，均因為這支倫敦球隊陣中出現確診個案而延期。

富咸為何成為英超疫情重災區，自然難以考證，但兩幀據指是富咸前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）與水晶宮隊長米利禾積域（Luka Milivojevic）在派對中共舞的照片流出之下，引起英國民眾莫大反感。

【阿歷山大米祖域與米利禾積域疑開「同胞派對」】

鶴臣：極力反對 但不會褫奪臂章

水晶宮領隊鶴臣對於米利禾積域違反防犯規則顯得相當失望，他在對錫菲聯的賽後記招直言：「我們很不開心（Upset），並極力反對他的行為，也為此而感到十分抱歉，相信米利禾積域也一樣，在我看來，他很應該為這種行為負責。這是球會內部事務、也會內部解決，但真的，我沒有任何正面的話可說。」

然而，水晶宮周六以2：0擊敗錫菲聯，米利禾積域仍如常以隊長身份上陣，更踢到下半場補時才換出，鶴臣則回應指，米利禾積域的病毒檢測結果為陰性，認為他上陣並無違反英超的防疫政策、也沒有危及他人健康；對於有球迷要求水晶宮褫奪米利禾積域的隊長臂章，鶴臣則指：「他違反了政府的守則，我們當然不想這件事發生，但這會影響到他能否上陣、甚至隊長席位嗎？當然不會。」

鶴臣雖為米利禾積域違反防疫守則而憤怒，但明言不會影響這名隊長的上陣機會及地位。（Getty Images）

熱刺3將犯禁 兩人未入比賽名單

另一「犯禁派對」在熱刺昨日以3：0擊敗列斯聯前曝光，熱刺3將盧施素（Giovani Lo Celso）、拉美拿（Erik Lamela）及利古朗（Sergio Reguilon），與韋斯咸前鋒蘭仙尼（Manuel Lanzini）一同參加聖誕派對的照片流出，證據確鑿下，盧施素與拉美拿未有進入昨晚的大軍名單，利古朗則全程列後備。主帥摩連奴亦在勝仗後直言：「我們當然很反感，這件事也讓我們震驚。」

熱刺方面發聲明指對3人的行為「極度失望」，並表示會「內部解決」事件，拉美拿及盧斯素已透過twitter上道歉，利古朗則未有公開發言。蘭仙尼亦透過twitter公開道歉，指自己犯了「嚴重錯誤」：「我會為自己行為負全責，我知道很多人為了安全而作出莫大犧牲，我應該要成為一個好榜樣的。」他今輪聯賽亦在對愛華頓一戰後備落場。

熱刺3名球員利古朗、盧斯素、拉美拿及韋斯咸前鋒蘭仙尼的聖誕派對照片，在網上廣為流傳。（twitter）

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