【英超】曼城陣容不整照破車路士　半場16分鐘內連轟3球奠勝

阿仙奴今輪大勝西布朗，聯賽3連勝，反底可期；命運輪盤一轉，兵工廠的頹勢彷彿全數轉嫁在倫敦的鄰居車路士上。 車路士迎戰受新冠疫情困擾的曼城，未能乘虛而入外，更被「藍月亮」反咬一口，上半場已落後3球，最終只能憑赫臣奧杜爾完場前「破蛋」，在主場以1：3不敵曼城，聯賽3場不勝。

英超第17輪重頭大戰，車路士在史丹福橋迎戰曼城，開賽前仍然有隱憂，事關曼城上周賽事因隊中多名球員確診新冠肺炎而取消，盛傳隊中多達8名球員染疫，而今仗依然如常作賽。

「藍月亮」的門將艾達臣、基爾獲加及費倫托利斯等球員確診，主帥哥迪奧拿只好派出多名副選球員，當中包括首度英超亮相的美國籍門將薩克史提芬（Zack Steffen）。隊長迪布尼如常披甲，夥拍史達寧及菲爾科頓攻堅。

近5場聯賽僅勝一場的車路士，前線組合繼續變，傷癒的薛耶治復任正選，近期欠態的迪姆華拿則依舊正選登場。

艾達臣染疫缺陣，美國的薩克史堤芬首度英超上陣。（路透社）

曼城開賽前確診球員：

陣容不整的曼城，卻在早段有更具威脅的埋門，迪布尼入楔禁區內起腳，僅僅柱邊出界，為「車仔」防線響起警號。3分鐘後，辛真高左路傳中，科頓橫傳根度簡禁區頂接應，一控、轉身、起腳一氣呵成，車路士門將艾度亞文迪欲救無從，曼城18分鐘先開紀錄。

曼城領先後乘勝追擊，擔正的菲爾科頓中路突破，被對方球員踢走皮球，迪布尼取得控球權左路落底傳中，科頓近門撞射得手，曼城僅花3分鐘擴大紀錄。

今仗擔正的菲爾科頓一傳一射，助曼城3：1擊敗車路士。（路透社）

車路士希望收復失地，一次死球攻勢全軍進攻，卻隨即被曼城打反擊，史達寧由半場長驅直進，雖然簡迪力逼加上艾度亞文迪出迎使他未能輕鬆射門，他在小禁區附近猶豫之際最終都找到位置起腳卻中楣彈出，恰好落在後上的迪布尼腳下，並立即送入空門，34分鐘射成3：0，曼城前後僅花16分鐘便遙遙領先3球。

半場落後3球，林柏特至下半場中段才「撳掣」，換出簡迪及薛耶治，意外地沒有換入譚美阿巴謙或基奧特，而是由赫臣奧杜爾及基莫亞（Billy Gilmour）入替。車路士戰至末段終於「破蛋」，夏維斯左路地波傳中，赫臣奧杜爾撞射入網，最終車路士主場以1：3不敵曼城。

車路士的「聖誕快車」接近停滯不前，今場再輸一仗，近6輪聯賽吞下4場敗仗，暫時以26分跌落聯賽榜第8位；曼城3連勝，以29分升上第5位，更比同分的熱刺踢少兩場。

英超第17輪戰果（按圖放大）：