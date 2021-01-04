【意甲】C朗梅開二度領軍挫烏甸尼斯　累積758球榮升史上第二

一代新人勝舊人，繼早前美斯打破球王比利保持多年的單一球會入球紀錄後，C朗拿度在職業生涯累積758球超越比利，成為史上入球第2多的球員。 祖雲達斯上輪爆冷0：3不敵費倫天拿後，今仗隨即反底，C朗拿度梅開二度外，加上費達歷高基艾沙及戴巴拿各建一功，主場4：1擊敗烏甸尼斯，升上聯賽榜第5位。

美斯與C朗拿度被視為當代兩大球王，一時瑜亮，場內場外交手多年，二人在打破紀錄方面同樣難分難解。美斯早前打破球王比利保持多年的單一球會入球紀錄，C朗當然不讓美斯專美，隨即超越球王比利的另一紀錄。

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C朗拿度在今輪意甲繼續正選披甲，主場迎戰烏甸尼斯，上﹑下半場左右開弓，各建一功，攻入今季聯賽第14個入球，而職業生涯入球數字累積至758球，超越比利757球的入球紀錄，史上入球榜升上第2位。奧地利傳奇射手比辛（Josef Bican）攻入805球，是史上射手榜的首位，C朗距離這紀錄仍然有一段距離。

C朗拿度今仗對烏甸尼斯梅開二度，生涯累積758個入球，超越球王比利的紀錄。（路透社）

比利在山度士攻入643球﹑在紐約宇宙取得37個認可入球，加上巴西國家隊77球，生涯合共757球。美斯追平比利的紀錄後，球王本人親自發文認證，美斯打破紀錄後，比利曾效力的山度士卻「唔認數」，聲稱比利在球會的入球不止643球，而是過千球，如今比利紀錄再度被破，山度士會否再度發聲明反擊C朗紀錄呢？

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美斯打破比利的入球紀錄，如今山度士反駁比利入球不止643球。（資料圖片／Getty Images）

回說比賽，祖雲達斯今季不如過往般一枝獨秀，如今已錄得6場和波，失分不少，上輪更爆冷不敵費倫天拿，不敗金身被破。祖雲達斯今仗主場鬥烏甸尼斯，隨即反底，C朗上半場先拔頭籌，換邊後造就費達歷高基艾沙49分鐘建功，及後C朗再建一功，遙遙領先至3：0。烏甸尼斯在90分鐘由馬雲薛基拿「破蛋」，戴巴拿完場前錦上添花，祖雲達斯結果以4：1輕取烏甸尼斯，升上聯賽榜第5位。

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戴巴拿完場前錦上添花，助祖雲達斯4：1破烏甸尼斯。（路透社）

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