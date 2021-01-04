【西甲】美斯妙傳領巴塞小勝　德國門將險遭隊友「陷害」化險為夷

日防夜防，家賊難防，有時自己人才是最大敵人。 巴塞隆拿周日（3日）深夜西甲作客侯爾斯卡，結果由法蘭基迪莊上半場一箭定江山，小勝對方全取3分。巴塞今仗力保不失，全靠鋼門達史特根機警，布斯基斯上半場一次「攻門」，差點考起達史特根。

巴塞今輪西甲作客迎戰侯爾斯卡，今仗全場只得一個入球，上半場27分鐘由法蘭基迪莊一箭定江山，接應美斯的妙傳近射建功，這個助攻亦是美斯職業生涯第300個助攻。迪莊賽後將功勞歸於「大哥」，盛讚美斯交出美妙的傳送造就這入球。

巴塞一球小勝侯爾斯卡後，以28分暫時升上第5位，卻與榜首的馬德里體育會相距10分，並踢多一場，今季爭標路更難行。

美斯妙傳，迪莊建功，亦是美斯職業生涯第300個助攻。（Getty Images）

巴塞隆拿今仗佔盡優勢，全場接近七成的控球率，並多達20次射門，侯爾斯卡只僅得4次埋門，悉數命中目標，卻無法射破巴塞鋼門達史特根的十指關。

信任隊友，是一隊球隊的基本，是好事，布斯基斯對自己隊友相當信任，更差點闖出禍。布斯基斯上半場一次回傳，卻是令門將最棘手的高波，更在小禁區彈地，皮球的軌跡大有機會笠死入網。回傳的關係達史特根不能用手，考牌時間來了，達史特根別無他法下只好用頭槌，踩入白線內奮力一跳，跳至接近門楣的高度，將皮球輕輕一頂向前方，控定再傳給隊友，面對險象，依然從容不迫。

達史特根被布斯基斯陷害，跳到接近門楣的高度才可頂走皮球。（Twitter截圖）

達史特根被「考牌」：

對巴塞防線最大威脅的一幕，竟然是來自隊友一個無情的「攻門」，達史特根展示其彈跳力及應變能力，及後鏡頭捕捉到他的身體語言，彷似笑着向布斯基斯投訴，「大佬呀你畀個咁嘅波好難搞嘛」，幸好最終有驚無險。

精彩一刻連結在此：達史特根機警控球（點擊睇片）

達史特根賽後受訪時，亦被問及布斯基斯陷害他的一球，當時除了高空波外，原來還有另一因素增加其難度，「當時球場射燈正正向着我，部分時間因強光而看不清楚皮球，幸好最後無事。」

經歷今次事件，達史特根直言沒有影響他與布斯基斯的友誼，並稱這種意外是球賽的一部分。

達史特根面對隊友給予他的考驗，仍然輕鬆解決。（路透社）

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