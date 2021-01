You'll Never Walk Alone主唱Gerry Marsden去世　聲伴利物浦50載

利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》(簡稱YNWA)主唱者Gerry Marsden日前因血液感染去世,享年78歲。「紅軍」網上致哀,頌讚「他的歌聲將全球的球迷及球隊連繫在一起」。

英國樂隊Gerry and the Pacemakers主音Gerry Marsden日前身體不適入院,證實心臟出現血液感染,周日(3日)於默西塞德郡的Arrowe Park醫院離世,享年78歲。

Gerry and the Pacemakers於1963年翻唱《You'll Never Walk Alone》,連續4周排英國單曲榜首位,於利物浦主場晏菲路迅速成為了球迷常唱的歌曲之一,之後更成為了球會會歌,比賽前都會播放,歌名更成為了球會的格言,會徽上亦加上了歌名,就連球場外地標辛奇利大閘(Shankly Gates)上方亦可見You'll Never Walk Alone的字眼。

利物浦的Shankly Gates上亦有You'll Never Walk Alone的字眼。(Getty Images)

因為一曲成為了家傳戶曉的人物,Marsden的歌唱生涯亦離不開足球。於利物浦土生土長的Marsden在1985年巴拉福特球場慘劇發生,56人死亡、逾200人受傷後,組成The Crowd,與多名音樂人合作,為死傷者籌款,重新演繹《YNWA》。

4年後足總盃4強,利物浦球迷經歷希斯堡事件,Marsden與多名利物浦出生的音樂人,如Paul McCartney,合作為死傷者家屬打氣,翻唱Gerry and the Pacemakers樂隊另一名曲《Ferry Cross the Mersey》。由於多年支援希斯堡悲劇的家屬,Marsden於2003年獲頒MBE勳銜作表揚。

Marsden雖於2018年因身體狀況轉差退休,但去年新冠肺炎肆虐全球時,仍為慈善出一分力,再開「金口」演唱一次《YNWA》。

利物浦球迷賽前都會唱一次Marsden版本的《You'll Never Walk Alone》。(Getty Images)

利物浦於社交網上致哀:「你的歌聲會與我們常在。」「紅軍」又上載了比賽前「指定動作」的影片,並寫道:「Gerry的歌聲陪伴我們走過重要時刻,他的聲將全球的球迷及球隊連在一起。」

Marsden亦心臟血液感染離世,終年78歲。(instagram @liverpoolfc)

事實上除了利物浦之外,些路迪及多蒙特都對《YNWA》情有獨鍾。些路迪1966年於歐洲賽冠軍盃作客利物浦後,亦成為了球迷的打氣歌之一,每逢歐洲賽主場賽前都會唱,2003年歐協盃8強些路迪對利物浦,Marsden更是現場演唱,兩邊球迷一起大合唱。

2003年Marsden、些路迪、利物浦球迷合唱《YNWA》:

2016年歐霸盃8強利物浦VS多蒙特開賽前,雙方球迷感人合唱:

英超第17輪戰果(按圖放大):