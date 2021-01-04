體育熱話｜今際之國朝比奈彩是百米飛人　奇蹟九頭身靠秘技加持

Netflix日劇《今際之國的有栖》（又譯：彌留之國的愛麗絲），刺激解謎劇情引起話題外，劇中女角同樣吸睛，其中全程以比堅尼造型登場的朝比奈彩身材線條結實加上逆天長腿，自出道便被日本傳媒獲封「奇蹟之九頭身」。 27歲的她讀書時期原來是田徑好手，3年前在綜藝節目更以7.32秒完成50米跑，在該節目為歷屆女藝人之最。

在劇中飾演跨性別角色「水雞光」的朝比奈彩，頂着「雷鬼頭」、全程穿比堅尼拍攝，姣好身材展露無遺，「辣妹」外型下卻暗藏深厚武打功力，大受觀眾歡迎。

「水雞」朝比奈彩原是田徑高手，中學曾是縣大會常客。（截圖）

中學田徑隊主將 100米跑12.8秒

身高1.71米的她自小三開始到高中畢業的10年間，都是田徑隊主將，主項100米、跳遠和400米接力。

她在高中最後一年，跑出了自己最佳的12.8秒，並刷新了跳遠個人最佳紀錄5.30米，更曾在兵庫縣大會100米中以第8位完成，無疑在縣大會也具備競爭力。形象陽光又有長腿加持，她曾在綜藝節目上透露中學時曾被20人以上告白。

以運動系女生形象示人的朝比奈，不時為體育品牌拍攝廣告。（朝比奈彩IG）

性感運動系女生朝比奈彩：（按圖放大）

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本身是人氣索模的朝比奈擁有9頭身完美比例，她在IG不時分享自己以瑜伽、跑步、拳擊運動維持體態，在劇中挑戰動作場面更讓觀眾刮目相看。事實上，她在演藝圈中亦是數一數二跑得之人，不時以「陸女」（陸上部女生，中譯田徑部女生）身分在綜藝節目亮相。

2017年，她曾在節目《DownTown DX》與其他女藝人挑戰50米短跑，不負兵庫縣第8之名以7.32秒更新女藝人鈴木奈奈在該節目的舊紀錄，成為女藝人之最。朝比奈還曾挑戰過日本長青節目《極限體能王》，展現過人的體能與運動細胞。

朝比奈彩在劇中穿着比堅尼打鬥，吸睛之外，其踢腿也看得出多年打拳功力。（截圖）

擁有9頭比身材的朝比奈彩熱愛運動，也是公認的性感女神。（朝比奈彩IG）

打拳維持完美體型 要肌肉不要可愛

除了跑步，熱愛運動的朝比奈在6年前接觸拳擊，並一直以打拳維持完美體型，她在受訪時曾說一開始只是好奇：「模特兒之間很流行打拳，我也本着試玩一下的心態開始，後來卻連RIZIN、K1比賽也去看，漸漸喜歡上拳擊。」

平日多以氣質高雅打扮的她，坦言過去的田徑隊訓練令自己練出肌肉線條，但打拳後更見結實。「拍照的時候是最明顯的，腹部與臀部都收緊了，手臂肌肉也顯而易見，這令我穿短褲時更有自信。」她自言更喜歡有肌肉線條的自己。

「很多人都不明白為什麼女性要鍛煉身體，但我認為『強』的女性形象更有型，肌肉身形穿上洋裝的女性，也是我心目中的理想。」她表示看到Victoria Secret模特兒走台步時，不只是裸露胸部的好身材，腹肌、大腿肌肉的體態也很性感。比起日本人愛用的「Kawaii」（可愛），她更想呈現出硬朗的型女形象。