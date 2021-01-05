【英超】修咸頓領隊哈辛赫圖終挫高普　完場後激動哭成淚人

利物浦與修咸頓，一直保持一種特殊的關係，外界笑言修咸頓是利物浦的二隊。兩軍今仗英超對壘，由利物浦舊將丹尼艾格斯射破舊東家，一箭定江山。 修咸頓一吐烏氣，連主帥哈辛赫圖當然高興，該名奧地利籍領隊完場後感動得跪在場邊，真正的「開心到喊」。

修咸頓與利物浦的關係特殊，在聯賽當然是敵人，在生意上亦是好伙伴。近年紅軍與「聖人」交易頻頻，包括拉爾拉拿﹑沙迪奧文尼及雲迪積克等球員加盟利物浦後，亦成為隊中的主力球員，外界笑言修咸頓就是「紅軍二隊」，經常出售主力增強對手實力。

近年過往修咸頓「輸送」至利物浦的球員：

縱然如此，修咸頓不再「二隊」，爆冷主場一球力克利物浦，有趣的是，入球功臣正是利物浦舊將丹尼艾格斯，開賽不足兩分鐘攻入全場唯一入球，一記巧妙笠射收死艾利臣。

利物浦爆冷一球不敵修咸頓 艾格斯倒戈一箭定江山

利物浦舊將丹尼艾格斯開賽不足兩分鐘建功，一箭定江山。（路透社）

今季表現令人眼前一亮的「聖人」以29分暫時升上第6位，雖然比另外3支同分球隊踢多1至2場，在緊湊的球季中，一切皆有可能，修咸頓依然有望挑戰前列位置。

完場哨子聲一響，利物浦眾將因失分而黯然神傷；修咸頓眾將沉醉在贏波的喜悅中，而主帥哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）激動地跪在地上，並流下喜悅的眼淚，彷彿在眼前的一切亦難以置信。高普見狀亦輕輕一拍哈辛赫圖的頭部，而助教隨即上前安慰他，即使站起來後，哈辛赫圖依然未能平伏心情。

哈辛赫圖在完場哨子聲響起後，激動地跪在地上。（路透社）

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool! 👏



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8 — Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021

堂堂一個53歲的奧地利主帥，何解如此激動？哈辛赫圖賽後直言全因高普，事關過往二人交手4次，哈辛赫圖麾下球隊全數落敗，而他將功勞歸功於球員身上，「我過往未曾在高普的球隊上取得分數，我相信我們有能力打破宿命，而我們真的做到了。球員的付出是勝利的關鍵，不論在防守上及心態上亦是完美。」

哈辛赫圖與高普過往多次交手，如今首度擊敗高普的球隊。（資料圖片／Getty Images）

哈辛赫圖自2018年底接掌修咸頓後，「聖人」當季成功護級，上季穩佔中游，今季嘗試挑戰前列，表現有目共睹。哈辛赫圖在修咸頓的路途並非平坦，猶記得上季初主場9球慘敗予李斯特城。豈料經歷「大屠殺」一年後，修咸頓今季曾經登上榜首，表現判若兩隊，加上終於擊敗高普，萬般滋味在心頭，難怪哈辛赫圖激動落淚。

李斯特城作客大屠殺 創英格蘭頂級聯賽131年紀錄

修咸頓經過李斯特城的恥辱性大敗後，相隔一年，這隊「聖人」已經脫胎換骨。（資料圖片／Getty Images）

利物浦今仗在下半場初段，韋拿杜姆禁區內起腳射中修咸頓的史堤芬斯手部，球證卻沒有任何表示。高普賽後對判決亦有怨言，更將爭標對手之一的曼聯「拉落水」，「我們應該獲得一個12碼，這是明顯的手球，最終沒有吹罰。曼聯過去兩年獲得的12碼，比我執教5年半間還要多，但這不是藉口，球隊表現的確不是最好。」

根據足球網站《Transfermarkt》數據，高普執教5年半間，利物浦一共在英超取得30次12碼機會，曼聯在近兩個半球季，已獲得32個12碼。

根據統計，曼聯兩季半間已獲得32個12碼，難怪高普有怨言。（資料圖片／Getty Images）

英超第17輪戰果（按圖放大）：