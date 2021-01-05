【桌球】冰咸冠軍聯賽挫塔猜亞　有驚無險轟生涯第8次147

英格蘭球手冰咸（Stuart Bingham）日前於桌球冠軍聯賽（Championship League Snooker）分組賽，對泰國球手塔猜亞打出職業生涯第8次147，亦是桌球界新一年首Cue 147。

冰咸首戰以3：2力挫另一英籍球手賀特（Michael Holt），第2場對塔猜亞，次局乘對手打失，將紅波留在袋口位，將「餐士」打入後慢慢清枱。

塔猜亞失手將紅波留在袋口讓冰咸有機會埋枱。（網上圖片）

雖然有兩隻紅波於上枱，但冰咸一直都未有遇到什麼大問題，輕描淡寫就打到最後一隻中袋紅波。不過，未知是否望見終點使集中力下跌，冰咸卻在此時在白波走位上出現差池，白波跟紅波平排，只可以選擇「Dub」中袋。

這名44歲球手度好位後，將紅波「Dub」入中袋，「Stun shot」讓白波落下枱，走位恰到好處，打「黑柴」上上枱進入最後直路，終完成今年第一Cue Maximum break。

重播可見紅波剛好彈Jaw邊入袋。（網上圖片）

打入黑波，冰咸打入職業生涯第8次147。（網上圖片）

2015年奪得世界冠軍的冰咸，職業生涯已錄得8次147，職業桌球史上只落後「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'sullivan、15次） 、「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry、11次）及「巫師」希堅斯（John Higgins、11次）。

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

冰咸3局直落擊敗塔猜亞後，於分組以3戰2勝1負排第2，同組的希堅斯暫時4戰全勝，已提早獲得出線資格。

即睇冰咸轟2021年第一Cue 147：