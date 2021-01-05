【英超】熱刺利古朗聖誕不孤單　3將違反限聚令遭罰款

熱刺3將利古朗（Sergio Reguilon）、拉美拿（Erik Lamela）及盧施素（Giovani Lo Celso）於聖誕節舉行派對，違反英國政府禁止第4級區域不同家戶聚集的命令，會方周二（5日）決定對3人作出罰款處分。

英國現時新冠肺炎疫情反覆，倫敦更是第4級區域，依政府指示第4級區域的市民不得聚集，然而利古朗、拉美拿及盧施素於聖誕節當日舉行派對，韋斯咸的蘭仙尼亦有出席，盧施素將照片上傳到Instagram令事件曝光，連同小孩，人數多達17人。

盧施素上載聚會照片令事件曝光。（網上圖片）

盧施素養傷到月尾，利古朗或會在英聯盃出場。（Getty Images）

熱刺聞訊後已公開表示對3人行為失望，領隊摩連奴曾透露得知利古朗自己一人過聖誕，特地送上葡國燒乳豬作聖誕禮物，摩師日前於熱刺英聯賽盃對賓福特賽前記者會上明言對利古朗感到失望，「已向眾將講明現時情況及指引」，3人仍然違反限聚令「對球會是個負面的驚喜」。

利古朗早前獲摩連奴送上火腿作禮物，聖誕又得主帥送乳豬作聖誕禮物。（網上圖片）

這支倫敦球隊終於周二決定3人以罰錢作為處分，會不會再罰仍是未知之數。據英國傳媒指盧施素有傷在身，月底才能復出。摩帥日前已表示拉美拿不會在對賓福特的聯賽盃賽事上陣，未有解釋原因。

熱刺將帥4月曾出外訓練未有保持社交距離：

熱刺球員多次違反限聚指引

熱刺自去年3月英國爆發疫情後，屢次出現球員違反限聚指引，摩連奴亦曾被影到跟尼當比利等球員於公園練波。右閘奧利亞更是「慣犯」，被影到與友人跑步後，又自拍跟穆沙施素高跑步，然後又於IG上載髮型師朋友Justin Carr上門幫他剪髮的相片，熱刺在他第3次「犯案」後，決定罰款處分。

奧里亞於IG上載與髮型師合照的圖片。（instagram @sergeaurier）

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