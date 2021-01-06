【英超】曼城盼最佳中場迪布尼減薪續約　疑為夏天重磅交易鋪路

29歲的奇雲尼迪布尼被視為英超甚至是整個球壇的最佳中場，但英國傳媒披露，他與曼城的續約談判進展緩慢，因為曼城開出的新約竟然要他減薪！有報道推斷，曼城為了預留薪酬空間予美斯，所以希望迪布尼減人工。

迪布尼與曼城的合約到2023年屆滿，現時他周薪30萬鎊。雖然迪布尼曾公開表示希望留隊，但曼城開出的新約卻令迪尼布的團隊感到困惑。英國《太陽報》披露，迪布尼的父親及律師負責跟曼城談判，但過程進展緩慢，迪布尼拒絕曼城現時開出的條件，因為他覺得新約未能反映他在曼城的地位，以及過去5年多在曼城的貢獻。

據報迪布尼不滿曼城開出的續約條件。（Getty Images）

迪布尼自從2015年加盟以來，240次上陣，攻入60球，交出101次助攻。據《The Athletic》的記者透露，曼城向迪布尼開出一份5年新約，但人工待遇比他現時的差；更有報道猜測，曼城是為了簽入美斯，才降低迪布尼的人工。美斯跟巴塞合約到6月底完結，1月轉會窗重開便可自由跟其他球會接洽。

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不過，曼城方面很有信心留住迪布尼。領隊哥迪奧拿在記者會上被問到迪布尼的續約情況，他說：「我幾肯定迪布尼會留下來，但同時我們要尊重這個過程。我不知道進展如何，因為我沒有跟碧格列斯坦（Txiki Begiristain）談過，但碧格列斯坦知道我們多麼欣賞他，以及他對球會是多麼重要。我沒有擔心，但他是作最後決定的人。」

6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）