【英聯賽盃】曼城再挫曼聯連續4年躋決賽　與熱刺決戰溫布萊爭標

英格蘭聯賽盃4強，再一次上演「曼市打吡」，曼聯主場奧脫福出擊硬撼曼城。兩軍早前在英超對壘互交白卷，曼城今仗靠史東斯及費蘭甸奴各建一功，兩球擊敗紅魔鬼，連續4季打入聯賽盃決賽，將與摩連奴帶領的熱刺爭標。

「曼市雙雄」賽程緊密，周末出戰足總盃前，先在聯賽盃4強碰頭，兩軍上季同樣於4強對壘，當時曼城兩回合以3：2擊敗曼聯晉級。

有別於去季，今季聯賽盃以一場過定勝負，曼聯今場有主場之利。兩軍主帥未有特別留力，曼聯的般奴費南迪斯及拉舒福特同樣正選披甲。曼城方面，隊長迪布尼同在陣中，而早前確診新冠肺炎的加比爾捷西斯及基爾獲加，今仗被列入後備名單。

另一場聯賽盃4強戰情：熱刺兩球挫賓福特入決賽 孫興慜單刀建功盡顯速度

曼城眾將開賽前穿上復古的8號球衣，悼念早前離世的曼城名宿貝爾。（Getty Images）

曼聯開賽不足兩分鐘，已將皮球送入網內，拉舒福特禁區內左腳抽射，曼城把關的薩克史堤芬以腳擋出不遠，並省中史東斯彈入網，但「福仔」入楔時越位「食詐糊」。曼城兩分鐘後，根度簡門前近射建功惟同樣越位，開賽僅4分鐘已兩度出現「詐糊」。戰至上半場中段，「詐糊」又出現，菲爾科頓單刀射破甸恩軒達臣的「大細龍門」，旁證舉旗在先，兩軍上半場互無紀錄。

史東斯門前衝前撞入，為曼城在下半場初段開紀錄。（路透社）

曼城今仗攻勢比主隊更有威脅，迪布尼在上半場曾禁區外遠射中柱彈出，「藍月亮」換邊後終打破僵局，下半場初段左路一次罰球傳中，曼聯的連迪路夫及馬古尼皆解圍不果，遠柱的史東斯衝前將皮球撞入網，50分鐘先開紀錄。

曼聯隨後時間換入格連活特增強攻力，成效一般，相反曼城更再憑死球建功。一次右路角球傳中，雲比沙卡嘗試頭槌解圍，卻落在費蘭甸奴的前方，該名35歲的老將球不着地第一時間抽射，皮球貼柱入網，甸恩軒達臣毫無反應，只好目送皮球入網，曼城在83分鐘奠定勝局，兩球擊敗曼聯晉身決賽。

費蘭甸奴末段轟入遠射，助曼城奠定勝局。（Getty Images）

曼城近年化身「聯賽盃專家」，連續4季打入決賽，對上3次躋身決賽同樣奪標而回，今季將面對摩連奴帶領的熱刺，力爭聯賽盃4連霸。聯賽盃決賽原定在2月底在溫布萊球場上演，因為疫情關係而推遲，會改在4月25日舉行。

即使菲爾科頓無進賬，哥迪奧拿同樣「錫晒佢」。（路透社）

曼城已經在聯賽盃3連冠：

曼城連續4次殺入決賽，這個「4」字與曼聯主帥蘇斯克查同樣有緣，事關蘇帥正式上任後，近兩季4度領軍出戰盃賽準決賽皆未能再進一步，全數4強出局而回，曼聯去季在歐霸盃﹑足總盃及聯賽盃悉數4強止步。

曼聯再度4強出局，主帥蘇斯克查當然「無癮」。（路透社）

蘇斯克查領曼聯4度出戰盃賽4強盡墨：