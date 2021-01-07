足球熱話｜安特衛普球員為轉會不擇手段　新式抗爭終尷尬敗走

古往今來，球員要求離隊辦法何其多，常見的有透過經理人放風或缺席訓練。踏入2021年，「扭計」方式日新月異，比利時安特衛普前鋒林卡斯，以別開生面的方式「抗爭」，豈料連球會門口都入不了，搞出一個大頭佛，最終道歉了事。

一段關係，即使告一段落，若在好來好去的情況下分手，仍不失為美事。球員與球會的關係亦然，良禽擇木而棲，球員想轉會人之常情，神女有心，囊王未必有夢，爭詏就在這落差中展開。

球員要求離隊，辦法總比困難多，像是普巴的經理人拉奧拿多次放風，便是常見技倆。最近比利時安特衛普球員林卡斯（Didier Lamkel Zé），以特別方式將扭計離隊的招數創出新高度。

林卡斯2018年加盟安特衛普以來，已有不少「麻煩事」。（影片截圖）

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現年24歲﹑喀麥隆籍前鋒林卡斯，自2018年夏天起效力安特衛普，在隊中表現不俗，更在2019年取得首次代表喀麥隆國家隊的機會。林卡斯今季被投閒置散，近日萌生離隊念頭，希望轉戰希臘加盟老牌球會彭拿典奈高斯，並向荷蘭《每日匯報》透露已經同意新球會的合約，不過安特衛普方面不願放人，交易就此告吹。

「阻人發達猶如殺人父母」，轉會不成，無名火起，林卡斯決定以別開生面的方式向球會投訴。該名喀麥隆球員照常返回球會訓練基地，身上卻穿上宿敵安德列治的球衣，並印有現效力愛華頓的波拿斯（Yannick Bolasie）名字，他嘗試進入球會範圍內，卻被保安阻撓，在門口擾攘一輪依然「無門口入」，只好敗走。

林卡斯穿上宿敵安德列治的球衣在球會門外示威。（Twitter截圖）

這場鬧劇的始作俑者林卡斯，及後透過社交網站向球會及球迷道歉，直言被轉會沖昏頭腦才做出這一系列冒犯的行為，並隨即「賣口乖」，「球隊需要我，只要一聲令下，我一直都在」，球迷收貨與否又是另一回事。

說起林卡斯，原來他是「享負盛名」的麻煩友，加盟安特衛普以來多次闖禍，當中包括與隊友在訓練時爭執，又曾多次缺席訓練。另一經典必然是上季歐霸外圍賽次回合，主場迎戰阿爾克馬爾，林卡斯為球隊打開紀錄，他興奮地爬上看台前的鐵絲網慶祝，豈料樂極生悲，球證向他出示第2面黃牌驅逐離場，球隊在十人應戰下完場前被追平，更在加時反勝為敗出局。

林卡斯在歐霸外圍賽建功後，走上看台慶祝後惹禍。（影片截圖）

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