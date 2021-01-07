英聯賽盃│雲迪碧克屈辱落場4分鐘　曼聯迷狠批蘇斯克查用人方式

曼聯於英格蘭聯賽盃4強不敵曼城0：2出局，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solsjkaer）完場前兩分鐘換入「4000萬先生」雲迪碧克（Donny van de Beek），被球迷批評用人方式「肉酸」，這樣換人對該名荷蘭中場而言是種侮辱。

雲迪碧克去年8月以4000萬英鎊，由阿積士轉投曼聯，「做觀眾」較多，開季至今於各項賽事上陣20場，聯賽多以後備出場，歐聯曾兩度獲得正選，聯賽盃4強前3場皆為正選。

不過，昨仗對同市宿敵曼城，蘇斯克查將雲迪碧克收作後備，83分鐘落後兩球後5分鐘，才將他換出費特加強攻力。連同補時，雲迪碧克出場4分鐘，不夠時間拯救「紅魔」，曼聯淨吞兩蛋，4強行人止步。

雲迪碧克上陣數分鐘，沒機會助曼聯扭轉頹勢。（Getty Images）

球迷批評蘇斯克查換人做法「肉酸」。（Getty Images）

蘇斯克查堅稱雲迪碧克的重要性，指該名23歲荷蘭國腳「有上陣機會都能交出好表現」，希望外界給他一點時間，「別太早判定他是失敗收購」。

蘇帥在比賽完場前才換入雲迪碧克，未免有「講一套、做一套」之嫌，不少「魔迷」都看不過眼，批評蘇斯克查的用人方式。

雲迪碧克對曼城一戰88分鐘才上陣，曼聯終以0：2輸波出局。（Getty Images）

曼聯球迷專頁「The Man Utd Way」直言：「雲迪碧克聖誕沒有出場，落後2球上陣4分鐘，簡直是一種侮辱。」

曼迷Liam Canning則表示為雲迪碧克感到不值，「應該半場就換入」。亦有球迷批評蘇帥「調動差勁」、「肉酸」，雲迪碧克受到的對待「完係是悲劇」。

曼聯再度4強出局，主帥蘇斯克查當然「無癮」。（路透社）

雲迪積克於英超是曼聯後備席「長期正選」。（Getty Images）

荷蘭傳媒：應該即刻走

荷蘭傳媒為雲迪碧克於曼聯的遭遇，不停抨擊「紅魔」主帥蘇斯克查，《電訊報》（De Telegraaf）更呼籲雲迪碧克，如果在對曼城一戰仍要於後備席枯坐，賽後應立即「執包袱」要求轉會。

蘇斯克查領曼聯4度出戰盃賽4強盡墨：