【英超】車路士宣布再借酒店供醫護休息　阿巴莫域治一力承擔開支

車路士曾於3月借出球場酒店，免費給倫敦醫護作休息之用，免卻他們上下班通勤的困擾。事隔多時，英國疫情再度爆發，倫敦成為第4級別的疫區，醫護再次面臨考驗，車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）決定再度向醫護伸出援手，免費借出球會酒店給他們休息之用。

英國疫情反覆，最近再次宣布封城令，一眾醫護再次面臨極大壓力，阿巴莫域治去年3月決定自掏荷包，提供車路士主場史丹福橋旁的Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea Football Club的Millennium Hotel，給醫護免費使用兩個月，唯一限制是不接待有病徵的人士。

車路士再次借出球場酒店給醫護人員。（Getty Images）

【近期染疫球員】

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球會聲表示今次將會借出Copthorne Hotel，又表示現時病毒傳播率極高，不少醫護都要長時間工作，但通勤時間極長，會開放酒店房間給他們作休息之用，並會提供早餐，暫定會持續服務到2月中英國政府檢視疫情為止。

車路士於聲明中又透露，班主阿巴莫域治會在這段時間，一力承擔提供免費住宿的開支。

阿巴莫域治將承擔借出酒店的成本。（Getty Images）

疫情嚴峻 英甲球隊或放棄足總盃

英國再次爆發疫情，倫敦疫情嚴重，富咸已有兩周比賽因為疫情爆發需要延期。東米德蘭的打比郡由於一隊全隊球員、職員都要隔離，被逼在英足總盃第3圈賽8事出動預備組及U18球員出場，由預備組教頭領軍。

梳士貝利受疫情影響，極有可能放棄今周足總盃第3輪賽事。 （Getty Images）

將會對英超修咸頓的英甲球隊梳士貝利，亦因多人確診，上周起已經停止一切操練，所有人都接受隔離，已向英格蘭足總表示未能如期作賽，若英足總決定不改期，梳士貝利或被判不戰而敗，修咸頓有機會直接晉級。

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