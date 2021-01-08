【英足總盃】維拉爆疫多名一隊球員中招　如期鬥利物浦成疑

英國新冠疫情持續，英格蘭地區早前再度宣布「封城」，足球賽事不受影響繼續進行。 縱然如此，如今再有英超球會受新冠病毒侵襲，阿士東維拉在日前的病毒測試中，一隊中驗出多個確診個案，今晚（8日）深夜對利物浦的足總盃賽事能否進行仍是未知數。

新冠疫情持續接近一年，包括英超在內的賽事已習慣與疫症同行，即使最近英國發現變種病毒，同樣無礙英格蘭的賽事進行。

早前受疫情影響的英超賽事：

熱刺對富咸開賽前3小時延期 利物浦雙雄主場看台再關閉

曼城賽前驗出多名球員確診 作客愛華頓開波前4小時叫停

阿士東維拉透過官方網站宣布，球隊有多名一隊的職球員在周一（4日）病毒測試驗出呈陽性反應，及後第二輪測試再有其他確診個案，故此維拉方面立即決定取消一隊訓練，並關閉訓練場，包括主帥甸恩史密夫在內的一隊職球員需要接受隔離。

維拉繼紐卡素、曼城及富咸後，今季第4支隊內爆發新冠疫情的英超球隊，並將於今晚深夜主場迎戰利物浦，出戰足總盃第三圈賽事，及後對熱刺及愛華頓的英超聯賽亦大有機會受波及。如今維拉受疫情來襲，賽事能否如期舉行仍是謎。話雖如此，維拉官方發聲明稱球會與英格蘭足總正討論，爭取賽事如常在維拉公園上演。

根據英國《天空體育》了解，就算有球隊因疫情未能出戰，該圈賽事不會被取消。維拉隊內爆疫，加上理應可以擇日再戰，為何依然堅持出戰？第四圈賽事將於兩星期後上演，維拉在這兩星期的賽程排得密密麻麻，「插針都插唔入」，即使延後一至兩日，一隊球員亦未能出賽，倒不如速戰速決。

阿士東維拉一隊球員未能出戰的話，只好派出U23及U18成員代為出戰，英冠打比郡亦計劃以相同做法，改頭換面應戰今輪賽事，務求達到賽事最低要求的14名球員便可作賽。

另外，修咸頓原定在周六（9日）鬥英甲梳士貝利（Shrewsbury）的賽事，因對手驗出多名球員染疫而延期，下周初將決定新賽期的安排。