游泳｜日本偷食飛魚無班落自組泳隊　「翻身戰」撞正妻子生日

將代表日本參加東京奧運、被視為奪金牌大熱的泳手瀨戶大也，去年捲入外遇的桃色醜聞，被日本泳聯禁止參加泳聯主辦的比賽一年。據日媒報道，他將出戰2月4日展開的日本公開賽。而抗癌女飛魚池江花璃子則因日本近月新冠肺炎疫情嚴重，決定退賽。

26歲的瀨戶本是日本泳隊的東奧金牌希望。這名里約奧運400米混合泳銅牌得主，在2019年世錦賽連奪200米及400米混合泳金牌，但去年9月已婚的他被周刊揭發「偷食」，住家好男人形象破滅，更影響游泳生涯。

里約奧運400米混合泳銅牌得主瀨戶大也的「好好先生」形象盡毁，更影響游泳生涯。（GettyImages）

無泳隊收留 成立「Team Daiya」出賽

瀨戶原屬全日空（ANA）泳隊，惟被揭外遇後形象插水，牴觸合約中的解約條款而「分手」。由於公開賽選手必須要以屬會代表參賽，瀨戶在未有找到泳隊「落班」下，在東京都游泳協會註冊了個人泳會「Team Daiya」以取得出場權。

這將是瀨戶自去年9月日本國內賽以來，相隔5個月重返賽場。他將出戰已奪得東奧資格的200、400米個人混合泳，以及個人保持日本紀錄的200米蝶泳共3個項目。有指他在禁賽期間，由於不能使用國家隊訓練據點的味之素國家訓練中心，他在這段時間都在不同的公共泳池練習。

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瀨戶大也「偷食」手尾長 泳隊解約失參賽權影響東奧備戰

馬淵優佳的社交媒體如常運作，近來亦有上載相片，如這一幀是上月拍攝電視節目時留影。（Instagram@mabu0205）

勢在日本賽宣示王者地位的他，今次復出的日本公開賽次日（5日），更是仍對他不離不棄的妻子、前日本跳水代表馬淵優佳的26歲生日。

至於去年戰勝白血病重返泳池的日本泳壇主將池江璃花子，則因日本近月新冠肺炎疫情嚴重，決定退賽。21歲的池江在2019年2月宣布罹患白血病，治療多時後重出江湖，去年10月在日本大學生錦標賽，以25.62秒躋身第4名，比全盛時期最佳的24.21秒，僅慢了1秒多。

在雅加達亞運一人狂掃6金、獲選為MVP的日本天才泳手池江璃花子，去年在白血病治療後重返賽場。（GettyImages）

池江璃花子恢復歷程：

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