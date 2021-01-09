【英足總盃】利物浦大勝晉級　維拉小將交換球衣變「一舉兩得」

英格蘭足總盃第3圈凌晨展開，利物浦作客阿士東維拉一仗，因新冠肺炎而變得平淡。紅軍派遣常規陣容，面對只能以青年軍球員應戰的維拉，下半場5分鐘內連入3球，輕勝4：1。 勝負一如所料，小事意想不到。一度為維拉扳平的小將賽後與利物浦中場法賓奴交換球衣，不久卻想取回。法賓奴面對意想不到的要求，盡顯暖男本色，回應相當豪氣。

維拉賽前因一隊多名球員及職員確診新冠肺炎，須隔離之餘，訓練場地亦須關閉。領隊甸史密夫須隔離，今仗只能由青年軍教練迪蘭尼（Mark Delaney），帶領一眾U-18及U-23球員上陣，不少人要拜託父母「車佢去球場踢波」。年僅17歲的英格蘭小國腳路易巴利（Louie Barry），把握一次突擊，發揮速度壓過身形高大的里斯威廉斯（Rhys WILLIAMS）後單刀射入，在上半場41分鐘扳平。

路易巴利壓過對手單刀，燙射死角，盡顯潛質。（路透社）

雖然最後大敗，但巴利的處子戰可算顯示潛質。賽後他看來滿意自己表現，面帶笑容，跟繼續移任中堅的法賓奴（FABINHO Tavares）交換球衣，記念難忘的第一次。不過，鏡頭一轉，巴利跟維拉職員交談後變身「洛克人」，快步跑向更衣室。

法賓奴繼續移後任中堅，今戰失球與他無甚關係。（Getty Images）

「暖男」法賓奴成人之美：（按圖放大，設計對白）

+ 2 + 2 + 2

職員一言驚醒巴利，似乎是提示他會否想保留極具意義的地標戰球衣。觀看球員通道的片段，巴利快步追上法賓奴，示意想「攞返件衫」。到底見慣大場面的法賓奴，有否遇過如此別開生面的要求？法賓奴非常爽快，把手中的維拉球衣交回巴利，巴利亦歸還法賓奴的球衣。但再走幾步之後，法賓奴再次把自己的球衣遞上，讓巴利「一舉兩得」。

全部「大號」，維拉一眾小伙子代替一隊上陣，取得入球，相當興奮。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

維拉今戰平均年齡不足19歲，全部球員均為首次為維拉一隊上陣，實力當然與利物浦差天共地，尤其紅軍今戰陣容「嚟真」，文尼、沙拿等球員正選上陣，文尼只消4分鐘便頭槌先開紀錄。維拉全場受壓，控球比率不足17%，射門僅2次。一眾小將上半場仍撐得住，守得穩，更由曾到巴塞隆拿學法的巴利扳平，半場打和1：1。惟他們在下半場顯於體力不繼，於60分鐘起，5分鐘內被韋拿杜姆、文尼及沙拿先後入球。利物浦全場29次射門，其中13次中目標，而維拉把關的小將奧諾迪（Ákos Onódi）救出8球。迪蘭尼賽後大讚一眾弟子表現，為他們感到驕傲，連紅軍主帥高普亦表示讚賞。

奧諾迪面對紅軍強攻，撲救8次，已盡全力。（路透社）

至於另一場英超對戰，狼隊憑艾達馬查奧爾上半場35分鐘一箭定江山，淘汰水晶宮。