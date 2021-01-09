英足總盃｜愛華頓加時挫洛達咸　打比郡一隊隔離　青年軍應戰出局

英格蘭足總盃第3圈，愛華頓主場迎戰英冠的洛達咸，開賽早段由辛克杜辛開紀錄，英冠排「尾二」的洛達咸及後施展連番攻勢終在下半場追成平手，兩軍加時決勝。 今仗表現平平的哈美斯洛迪古斯，加時上半場以一球致命直線傳予後備入替的杜哥利建功奠勝，「拖肥糖」終險勝2：1晉級。

愛華頓在葛迪遜公園球場出戰足總盃第3圈，與英冠的洛達咸爭奪出線席位。面對英冠排尾二的洛達咸，「拖肥糖」大軍名單雖未見射手卡維特利雲及李察利臣，但中場大腦哈美斯洛迪古斯﹑迪治尼及史密斯高文等主力皆正選上陣。

愛華頓主帥安察洛堤今仗收起部分主力，而中場大腦哈美斯洛迪古斯同樣正選上陣。（Getty Images）

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洛達咸近況平平，近5場英冠聯賽僅得1勝4負，護級備受壓力。愛華頓開賽早段已打開對方缺口，今仗擔正的小將安東尼哥頓（Anthony Gordon）一記直線傳給辛克杜辛，單刀面對門將瀟灑地挑射破網，愛華頓9分鐘先開紀錄。

「拖肥糖」領先後未有特意再施壓，反而暫列英冠尾二的洛達咸為愛華頓防線製造不少險象，今仗把守愛華頓最後一關的羅賓奧臣亦要左飛右撲。

辛克杜辛上半場一球巧妙挑射建功，為愛華頓先開紀錄。（路透社）

洛達咸換邊後延續上半場的好表現，一次中路入滲，引起「拖肥糖」後場一輪混亂，湯姆戴維斯頂後落在無人地帶，洛達咸的奧路辛迪早着先機拗腰抽射遠柱入網，努力沒有白費，56分鐘追成1：1平手。

奧路辛迪衝前快腳射遠柱建功，洛達咸下半場追成平手。（Getty Images）

安察洛堤見狀立即「撳掣」，先後換入班納特及施古臣等球員增強攻力，愛華頓末段再將皮球送入網內，辛克杜辛末段接應J洛迪古斯的死球傳中，前柱搶點建功，可惜VAR再度介入，指杜辛在接近平排下越位在先，最終球證判入球無效，兩軍法定時間打成1：1平手。

經過VAR判決後，杜辛的入球最終被判越位。（Getty Images）

過往足總盃賽事一旦賽和將會重賽，今季改例以一場過決勝，賽和便要加時。哈美斯洛迪古斯今仗頭頭碰着黑，引球推進絆倒自己，回防「食波餅」流鼻血，全場不算突出，但勝在質素搭夠，「占士」找到空位直線傳給杜哥利建功，加時3分鐘再度領先。班納特及後禁區內撞射中柱彈出，未能擴大比數，最終愛華頓以2：1擊敗洛達咸，驚險躋身第4圈。

後備入替的杜哥利加時建功，愛華頓領先2：1。（Getty Images）

另外，打比郡受新冠疫情影響，全隊一隊的職球員，包括暫代領隊朗尼在內需要隔離，今仗只可派出青年軍球員出戰，鬥非聯賽球隊佐利（Chorley）。打比郡小將擔正，最終爆冷兩球不敵佐利出局。

位處第6級聯賽的佐利越級挑戰成功，歷史性躋身足總盃第4圈，當然值得高興，一眾球員亦有特別的慶祝方式。佐利官方Twitter晉級後上載一條更衣室內的短片，佐利眾將高歌慶祝，唱的竟然是Adele的《Someone Likes You》。