上海搞比賽不同項目兩種命運　有意申辦世盃外　F1分站勢延期

全球新冠肺炎疫情持續，各地體育賽事在新一年仍大受影響，當中預定4月舉行的F1上海站，就大有可能延期至今年稍後。 不過，內地媒體同時報道，暫定3月復賽的世界盃亞洲區外圍賽，若改成賽會制，上海有意申辦。

賽車媒體motorsports.com報道，原定4月舉行的F1中國站極可能延期。報道指，中國站推廣機構久事賽事代表楊亦斌向傳媒稱：「雖然我們與F1賽會有恆常溝通、賽事日程也已安排好，但（中國站）賽事很難在2021年上半年、在4月舉行。我們希望將賽事調到下半年，也已經就此正式向賽會申請。」

2019年的F1中國站（按圖放大）：

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2021年F1賽季的首站——原定3月21日在墨爾本舉行的澳洲站，因疫情帶來的出入境限制亦勢將延期。消息指，F1有意以3月28日的巴林站作為賽季首站，更有機會將季前測試一併調到巴林舉行。

至於中國站調動後的空缺，則有可能以上季起用的意大利伊莫娜（Imola）或葡萄牙波迪馬奧（Portimao）代替。

意大利伊莫娜站或會再現2021賽季。（Getty Images）

倘世盃外改賽會制 上海將申辦部份賽事

儘管F1中國站因疫情大有可能延期，但暫定於3月復賽的世界盃亞洲區外圍賽，上海卻有意申辦。內媒《新浪體育》指，由於疫情令賽事很難如常以主客制舉行，有機會如亞冠盃般改以賽會制舉辦，倘若成真，上海有意申辦，讓中國國家隊有主場之利。

報道指，去年12月，上海副市長陳群就曾透露會積極爭取主辦世界盃亞洲區外圍賽第二圈（40強）的部份賽事，若然成功，會將比賽安排在建成不久的浦東足球場舉行。中國隊在所屬的A組4戰過後獲7分，暫排第2位，落後首名、多踢一場的敍利亞8分。報道指，中國隊要爭取以首名直接出線難度頗高，需力爭以4隊最佳次名之一晉級到第三圈。