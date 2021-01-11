【英超】維拉10名球員確診鬥熱刺改期　3隊賽程受牽連

英超阿士東維拉日前證實，10名一隊球員的新冠肺炎檢測呈陽性反應，足總盃對利物浦一戰需派出青年軍應戰。維拉原定英國時間周三於主場迎戰熱刺，但受疫情影響，賽會決定這一場比賽改期，早前因疫情改期的熱刺主場對富咸補上，這個舉動使得車路士亦受到牽連。

維拉由於多名球員確診，早前已關閉訓練中心，對利物浦一戰派出年青球員上陣，終以1：4輸波出局。英超周一（11日）宣布，董事會聽取阿士東維拉改期的請求，決定將英國時間周三（13日）原定於維拉公園舉行的阿士東維對熱刺一戰延期。

早前富咸數名球員確診，使得他們作客熱刺、主場對般尼兩場比賽都需要擇日舉行。英超聲明表示，由於賽程改動，今周會補上熱刺對富咸一戰。

熱刺今周對手由維拉變成富咸。（Getty Images）

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富咸本身於英國時間周五（15日）主場迎戰車路士，但因賽程改動，對「藍戰士」一戰會順延至周六（16日）舉行。

至於愛華頓周六造訪維拉一仗，亦會改期到17日（周日）。賽會決定這樣改動，主要動機應為讓維拉球員及職員得到足陪時間隔離及再次接受檢測。

富咸今周會作客熱刺，使得周五一戰亦要改期。（Getty Images）

車路士亦受到賽程改動牽連。（Getty Images）

新衛生指引減少慶祝 哥迪奧拿：入波難免興奮

英國近期疫情再度變得嚴峻，英政府再度實施封城令，英超賽會亦在衛生安全指引上作出改動，要求球員在慶祝入球時注意身體接觸，並要避免握手或換波衫等舉動。曼城領隊哥迪奧拿對新指引有微言，認為成效不可能顯著，球員入波後「未必會記得不能擁抱隊友」，但會盡力跟從指引行事。

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