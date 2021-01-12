【英足總盃】傳統宿敵大戰第4圈上演　曼城車路士熱刺繼續抽好籤

不是冤家不聚頭，英格蘭足總盃第4圈抽籤結果出爐，英超「雙紅」又碰頭，曼聯與利物浦將在足總盃下一圈賽事對壘，一星期內連續交手兩次。 「雙紅」硬撼，「雙藍」輕鬆，曼城與車路士分別迎戰低組別球隊，而早前擊敗第8級別晉級的熱刺，同樣延續其「抽靚籤」的好運。

英格蘭足總盃第3圈大致完成，只剩下修咸頓對英甲梳士貝利一仗延期。英超球隊除了西布朗及列斯聯爆冷不敵低組別球隊出局，而「Big 6」全數順利晉級，足總盃第4圈及第5圈的抽籤在周一（11日）深夜完成，結果一出，第4圈焦點只落在一場賽事上。

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

足總盃第4圈的對賽中，暫時有「兩場半」全英超對決，包括「下游大戰」富咸對般尼，一旦修咸頓擊敗梳士貝利的話，便將與阿仙奴爭奪第5圈席位。另一場就是萬眾觸目的「雙紅會」，英超兩大宿敵曼聯及利物浦冤家路窄。

曼聯主場一球小勝屈福特躋身第4圈。（Getty Images）

下輪足總盃賽事將在23及24日上演，曼聯與利物浦先在今周末的英超對壘，豈料到不足一星期便有再度交手的機會，爭奪晉級席位，今仗的勝方將與韋斯咸或唐卡士打在16強碰頭。

曼聯與利物浦將在本周末的聯賽先碰頭，及後不足一星期先在足總盃賽場交手。（資料圖片／Getty Images）

「雙紅會」必定是今圈的焦點戲碼，而英超「雙藍」曼城及車路士，則再度避開強敵，曼城遇上英乙的車頓咸（Cheltenham Town）；車路士則鬥英冠的盧頓。

曼城遇上英乙的車頓咸，晉級在望，「拍定手先」？（Getty Images）

第3圈遇上第8級別聯賽球隊馬連的熱刺，延續其好籤運，抽中英冠「包底」的韋甘比，再晉一級的話將面對愛華頓或錫周三。第4圈中唯一的非聯賽球隊佐利（Chorley），將在主場越級挑戰狼隊，力爭延續神奇之旅。