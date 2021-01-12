英足總盃｜韋斯咸燦爛煙花下險勝　史托港領隊竟是「宇宙級方丈」

「嘩！搞乜鬼呀，無啦啦放咩煙花！」 英格蘭足總盃第3圈韋斯咸作客非聯賽球隊史托港，加上雨戰，增加「鎚仔幫」今仗的難度，戰至末段由守衛奇治戴臣一箭定江山，險勝晉級。 球賽進行得如火如荼之際，球場上突然大放煙花，球賽當然受阻，韋斯咸一眾球員大感不解，原來放煙花的背後有特別意義。

英格蘭足總盃第3圈周一（11日）深夜的獨腳戲，韋斯咸迎戰第5級別聯賽的史托港（Stockport County）。足總盃一向是「爆冷溫床」，西布朗及列斯聯先後成為受害者，韋斯咸面對「戊組仔」亦有暗湧。

「鎚仔幫」今仗對史托港並非輕鬆過關，球賽在滂沱大雨下進行，加上場地質素一般，韋斯咸地面組織甚為吃力，史托港上半場力保不失。由莫耶斯領軍的韋斯咸遲遲未能打開紀錄，即換入蘇錫克及查洛保雲加強攻力。

滂沱大雨下作賽，兩軍球員踢得吃力，亦化身「泥鴨」。（Getty Images）

韋斯咸戰至末段終有收穫，後備入替的保雲開出短角球，接應回傳再斬中，中堅奇治戴臣（Craig Dawson）猶如「飛將軍」從後衝頂破網，83分鐘攻入全場唯一入球，韋斯咸驚險擊敗史托港，免卻爆冷出局的尷尬場面。

戴臣（15號）頭槌建功一箭定江山，助韋斯咸險勝史托港。（Getty Images）

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

+ 7 + 7 + 7

無端白事放煙花 原來背後有洋蔥

兩軍專心作賽之際，上半場15分鐘突然發出巨響，天空上出現了色彩斑斕的煙花，球賽立即停下來，「嘩！搞乜鬼呀，無啦啦放咩煙花！」，韋斯咸隊長盧保及球證甸恩不禁一臉狐疑，只好齊齊「睇煙花」，靜待煙花發放完畢。

突如其來的煙花，韋斯咸眾將不禁望向天上。（Getty Images）

煙花通常在賽前或賽後發放，加上史托港只是一支第5級別球隊，理應不會準備慶祝，原來在半路中途「亂入」背後有特別的原因。根據英國傳媒報道，當地一名15歲青年上月遇上交通意外，不幸被警車撞中，所以當地居民特意在15分鐘發放煙花，為該名青年打打氣。

戰至上半場中段，天上突然爆出煙花。（Getty Images）

A fireworks display caused a delay during the Stockport vs. West Ham match 😅🎆 pic.twitter.com/FkKeu2IsLZ — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2021

史托港領隊被爆是「宇宙級方丈」 全因一個機頂盒

突然放煙花笑中有淚，一名史托港舊將在網上Podcast節目中，透露領隊加倫（Jim Gannon）的一件爆笑往事，2008年是加倫麾下一員的迪克遜（Liam Dickinson）道出加倫與《天空電視台》的恩怨情仇。

加倫當年領史托港升上英甲，但當時他已多出拒絕《天空》的訪問，原來只因一個簡單的原因，「他（加倫）拒絕接受《天空》的訪問，因為他家中的《天空》機頂盒壞了，但有關方面沒有為他修理。」

史托港領隊加倫領軍時七情上面，相當投入。（Getty Images）

加倫原來是「宇宙級方丈」，迪克遜透露加倫及後終於再接受《天空》的訪問，事關合約訂明，並笑言《天空》已幫加倫更換新的機頂盒。

With Stockport County in action tonight, never forget this story from @Dicko_85 about their manager Jim Gannon refusing to do interviews with Sky because his Sky box had broken and hadn't been fixed.



Incredible 😂😂😂



📹 - @IHadTrialsOnce pic.twitter.com/pp4Kseffbf — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 11, 2021

英超第18輪賽程（按圖放大）