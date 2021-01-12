【體育熱話】特朗普再傳壞消息　名下高爾夫球場慘遭PGA賽會DQ

特朗普失去了一切，PGA證實了這個壞消息。 美國總統特朗普下台在即仍面臨二度彈劾，麻煩事一不離二，職業高爾夫球協會（PGA）亦宣布跟他劃清界線，原定上演2022年美國PGA錦標賽的特朗普國家高爾夫球俱樂部被踢走，將會更改地點和主辦單位。

特朗普曾被高球名宿Jack Nicklaus形容為「熱愛高爾夫球更甚於金錢」，名下擁有多達17個高爾夫球場，當中12個位於美國本土，其中一個最為人熟悉的正是今次被PGA踢走、位於新澤西州的特朗普國家高爾夫球俱樂部。

美國國會上周三（6日）被暴徒入侵破壞的事件，民主黨和部分共和黨成員將矛頭指向特朗普，並惹來新一輪的割席風波。曾主辦2017年美國女子高爾夫球公開賽的特朗普國家高爾夫球俱樂部，原定將於2022年主辦高球四大滿貫賽事之一的美國PGA錦標賽，惟近日美國PGA賽會投票後決定終止這項協議，以免發生公關災難。

特朗普熱愛高爾夫球，名下著名高爾夫球場卻喪失主辦四大貫賽事機會。（Getty Images）

PGA與特朗普割席

美國職業高爾夫球協會會長李察臣（Jim Richerson）稱，「愈來愈明顯的是，在特朗普國家高爾夫球俱樂部舉行PGA錦標賽會對PGA品牌帶來負面影響，並危及PGA主辦活動的能力及使命。」

他指出：「這是一項確保美國PGA和旗下職業球手在未來數十年繼續帶領高爾夫球持續發展的決定。」美國PGA現正物色用以取代特朗普國家高爾夫球俱樂部的主辦單位。

【特朗普國家高爾夫球俱樂部】（按圖放大）

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特朗普三大行宮之一

特朗普在2002年收購這個位於新澤西的球場並易名為特朗普國家高爾夫球俱樂部，他似乎對這個球場情有獨鍾，2009年最寵愛的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）正是在那兒舉行婚禮。特朗普以當中其中一間小屋為私人住宅，與女兒伊萬卡和女婿庫什納為鄰。2016年美國總統大選期間，特朗普團隊亦以此為基地之一。

他上任為美國總統後，這個高球俱樂部亦成為白宮以外他的三個官邸之一，他任內曾多次以「工作假期」為由到訪，其餘兩個為紐約的Trump Tower和佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。特朗普國家高爾夫球俱樂部入會費可達30萬美元，他成為總統後，白宮職員在俱樂部商店享有跟會員相同的3折至85折優惠，廣為人所垢病。

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歐洲著名高球場同被排擠

特朗普位於蘇格蘭特恩貝里（Turnberry）的高爾夫球場，則自2014年他收購有關物業後，未再主辦皇家古典高爾夫俱樂部（The R&A）名下賽事。特恩貝里球場內擁有兩個18洞場和一個9洞場，其中最著名的是曾先後在1977年、1986年、1994年和2009年四度主辦英國公開賽的18洞場Ailsa。

R&A行政總裁施林柏斯（Martin Slumbers）稱，他們在可見將來均「沒有計劃」在特恩貝里舉行任何賽事。「除非我們確信關注點可以集中在賽事、球員和球場身上，否則我們不會重返當地。以目前的情況來看，我們不相信可以做到。」

特朗普集團代表稱，他們對賽會今次的決定「極度失望」。「我們跟美國PGA曾經擁有美好的合作關係。今次是一宗違反合約事件，他們沒有權利終止協議。」

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