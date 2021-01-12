羽毛球・泰國賽｜港隊混雙旗開得勝　印度球手疑3周內兩度染疫

世界羽聯（BWF）世界巡迴賽自去年3月停擺以來，今日（12日）終於復賽，第一站的YONEX泰國公開賽閉門掀起戰幔，港隊女單代表張雁宜與混雙組合張德正/吳詠瑢在首日分途出擊，後者連贏兩局晉級16強，為港隊打開勝門。 泰國賽展開前，多名原定參賽的球手及教練確診，今日盛傳再有印度選手確診，但仍待大會公布證實。

全球羽毛球壇於3月全英賽後因疫情停擺，及至10月才在丹麥公開賽重啟，港隊當時未有出征歐洲，此前僅在去年11月的全港賽寓賽於操。港隊在近10個月後再出戰國際賽，現時世界排名37的張德正/吳詠瑢在首日先打頭陣，面對排名70的新西蘭對手Oliver Davis/Anona Pak，不受威脅下為港隊在今屆取得首勝。

張德正/吳詠瑢（圖）是今次港隊派出兩隊混雙組合之一，另一隊是世界排名第10的「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪。（資料圖片）

疫情下相隔逾一年的勝利

世界巡迴賽以隔離泡泡形式復賽，比賽期間大會工作人員也勤於為設備消毒，以保障球員安全。港隊「張吳配」與對手初段戰成均勢，港隊在入局後一舉拉開至11：6，最高更拉開至10分差距，最終以21：8先取一局。

第二局，對手開局打出6：1展開反擊，港隊憑平穩發揮力追至8：9，再把握對手防守漏洞反超前至17：13，最終以21：14再取一局，以2：0獲勝晉級16強。去年一月在馬來西亞與泰國大師賽均首圈出局的吳詠瑢與張德正，自2019年11月後便未嘗一勝，今仗久違的勝利，除在疫情下為港隊振奮士氣，亦為今屆注入強心針。

張德正和吳詠瑢早在學界已漸響名堂，二人由2017年9月新加坡系列賽起正式組成混雙拍檔，2019年二人首度亮相世錦賽，曾在首圈反勝丹麥組合晉級。

張德正/吳詠瑢是港隊混雙的接班希望，8號種子的「鄧謝配」（圖）將在明日亮相。（資料圖片）

港隊「一姐」張雁宜在今場次局打至「刁時」，惜未能反敗為勝，首圈止步。（資料圖片）

張雁宜首圈出局 下站再遇同一對手

同日登場的港將還有世界排名第30的張雁宜，傷癒復出的她面對排名高20位的李文珊，後者在去年曾在10月的丹麥賽躋身4強，狀態佔優。今日李文珊入局較快打出5：2領先，穩住發揮的張雁宜隨後把握機會反超前至9：6，然而未能再擴大優勢，雙方在中段一直在兩分以內拉鋸，這名加拿大「一姐」在末段反超後連搶分數，以21：17先贏一局。次局張雁宜初段與對手拉鋸至7：9後遭一口氣拋離到15：9，又力追至「刁時」，惟最終仍以22：24憾負，局數0：2出局。調整狀態後，她將在下站的TOYOTA泰國公開賽首圈再面對李文珊。

印度球手確診退賽

泰國三站賽事遇上全球疫情高峰，包括男單「一哥」桃田賢斗在內等多個國家的幾名球員及教練，均因出發到泰國前驗出感染新冠肺炎需退賽。

然而，儘管運動員抵達泰國後一直身處「隔離泡泡」，國際奧委會官方媒體Olympic Channel指，印度女單球手Saina Nehwal在周一的第三次檢測中確診新冠肺炎，今日賽會僅宣布她退出賽事，但未有提及原因。

Olympic Channel指她在昨日第3次測試結果呈陽性，有指其同為球手、原定參加泰國公開賽丈夫Parupalli Kashyap也已送院隔離。據印度傳媒報道，Saina Nehwal去年12月底曾確診新冠肺炎，倘她再度確診，或意味她是二次感染。

有指30歲的Saina Nehwal在昨日的測試中呈陽性。（網上圖片）

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：