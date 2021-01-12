【西甲】久保建英重新上路好開始　未練波首落場助新東家全取三分

新年新開始，「日本美斯」久保建英在西甲上半季失意，下半季有好開始。 久保以借將身分首次為基達菲上陣，後備落場僅5分鐘即助球隊反超前，兩度間接助攻助球隊全取3分。主帥賽後大讚其表現，名副其實「即借即用」。

久保提早結束維拉利爾的外借安排，被安排外借至基達菲。惟馬德里近日下大雪，久保未能與新隊友練習，便要開上戰陣，隨隊在凌晨的西甲作客艾爾切。球隊作客先失球，在完半場前扳平，繼而在下半場早段起多踢1人。

久保建英上台獻唱 「係竹蜻蜓呀」引發掌聲如雷

久保建英披上基達菲球衣，下半季重新開始。（Twitter）

身披5號球衣的久保在下半場65分鐘入替，僅5分鐘便帶來反超前一球。他在右路推進，甫踏入禁區，在敵衛面前突起左路燙射，雖被門將救出，但謝美馬達（Jaime MATA）近距離「執雞」補中。久保在完場前再次間接助攻，接應界外球帶至右路底線後傳中，隊友在小禁區中路接應時被絆跌而獲判12碼，由安祖路爾斯（ANGEL Luis）射成3：1。

久保建英「黃潛」首次正選 1入球2助攻創日本球員紀錄

無夾過，近乎純踢「天才波」。久保建英帶來兩個入球，賽後備受讚賞。（Twitter）

雖然沒有助攻記錄，但兩次攻勢擔當「無名英雄」，兼且為新球隊終結4仗聯賽不勝。領隊波達拿斯大讚久保從未與隊友練習，卻能帶來貢獻，「跟他解釋他在球隊的作用，以及如何作戰可以幫助球隊。他真的表現出色，帶來兩個入球，我很高興」。

久保外借維拉利爾的日子，全在歐霸盃有所表現，聯賽只屬副選。（Getty Images）

貴為日本足球的希望，久保上季加盟班霸皇家馬德里後一直被外借，今季初借至「黃潛」未得主帥艾馬利重用，在西甲只曾兩次正選上陣，更不時在完場前後備入替。早有傳聞指皇馬不滿維拉利爾的做法，結果提早中止外借。

久保建英藝術級後踭 黃潛中場射破舊東家慶祝僅一秒