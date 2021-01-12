【蘇超】些路迪14將確診　殘陣鬥喜伯年　小將上場前戴耳機有玄機

蘇超班霸些路迪近日爆確診潮，今仗主場殘陣鬥喜伯年，最終跟被對手逼和1：1。首次亮相蘇超的18歲小將奧高費力斯（Armstrong Oko-Flex），被球迷見到出場時戴耳機，笑他未免太緊張，但似乎另有玄機。

些路迪早前有14名球員確診，教頭尼爾連儂（Neil Lennon）都「中招」，未能出席主場鬥喜伯年一戰。

奧高費力斯出場時仍戴着耳機。（網上圖片）

主隊戰至61分鐘仍未開紀錄，為打破僵局，奧高費力斯得到出場機會，被眼利球迷見到他走到場邊準備穿上球衣時，仍戴着藍牙耳機，直到落場前數秒才除下，網民見狀都認為他太緊張，音樂都未能舒緩到情緒，更忘了除耳機。

不過，亦有球迷指出，事實並非如此。

些路迪被喜伯年逼和。（Getty Images）

今場領軍的助教史特根（Gavin Strachan）賽後表示，奧高費力斯戴耳機並非聽音樂，而是聽教頭尼爾連儂的指示，原來隔離中的連儂仍遙距督師。史特根更說：「我認為一名年青球員首次正式出場，能聽到領隊的聲音，聽他說幾句鼓勵的說話絕對是件好事。」

史特根賽後表示奧高費力斯於耳機聽取連儂指示及鼓勵。（Getty Images）

些路迪於81分鐘由大衛端布爾先開紀錄，但臨完場前被對手追和，終只能跟喜伯年各一言和，現時以44分排蘇超第二，少踢榜首格拉斯哥流浪3場落後21分。

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