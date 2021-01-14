【英超】熱刺再領先下失分遭富咸逼和　曼城小勝科頓一箭定江山

英超第18輪，曼城及熱刺分別主場迎戰兩隊下游分子，不過命途迥異，「藍月亮」憑菲爾科頓上半場末段的入球，一箭定江山，以一球小勝白禮頓。原本作客阿士東維拉的熱刺，如今在主場遭富咸逼和1：1，痛失兩分。

英超周三（13日）深夜上演兩場賽事，先有曼城主場迎戰白禮頓，「藍月亮」隊內的新冠疫情逐漸減退，早前染疫的門將艾達臣今仗正選把關，而基爾獲加及加比爾捷西斯則先列後備。主帥哥迪奧拿繼續排出「無鋒陣」，前線由馬列斯夥拍貝拿度施華及菲爾科頓。

曼城保持一貫傳控作風，全場錄得65%的控球率，上半場已製造不少具威脅埋門，迪布尼兩度攻門無功而還，戰至上半場末段，魯賓戴亞斯在中場線附近搶得皮球隨即策動反擊，菲爾科頓接應迪布尼的傳送，一控擺脫白禮頓守衛再射近柱入網，44分鐘打開紀錄。

菲爾科頓擺脫對手射近柱建功，射入全場唯一入球。（路透社）

曼城在下半場同樣主導戰局，貝拿度施華在禁區內「通坑渠」擺脫對方再勁射，僅中楣彈出。「藍月亮」在完場再有擴大領先紀錄的機會，迪布尼被白禮頓門將山齊士撲跌，球證直指12碼點，並由後備入替的史達寧當劊子手，射門一飛衝天，但未有影響戰局，曼城以1球小勝白禮頓，並以32分升上第3位，落後踢多一場的利物浦1分。

史達寧完場前主射12碼高出，曼城依然力保勝局。（路透社）

英超第18輪戰果：

另一名帥摩連奴領軍的熱刺，原本在今輪賽事作客阿士東維拉，卻因維拉隊內爆疫而押後，賽會決定由早前延期的熱刺對富咸補上。

富咸門將艾路拿面對熱刺的「前線孖寶」，今仗十分忙碌，孫興慜頭頂腳踢亦被該名法國門將救出，哈利卡尼及後接應利古朗左路傳中，插水式頭槌破網，熱刺25分鐘領先1：0。

哈利卡尼猶如超人降臨，插水式頭槌開紀錄。（路透社）

孫興慜換邊後有拉開比分的黃金機會，「孫仔」以速度壓過一眾富咸守衛殺入禁區起腳，艾路拿已投降目送皮球慢溜尾袋，只好中柱彈出。富咸大難不死，必有後福，後備入替的盧卡文左路傳中，卡華利路跳頂頭槌破網，74分鐘追成1：1平手。

孫興慜今仗頭頂腳踢，惜與入球無緣。（路透社）

熱刺及後增強攻力，戰至完場前孫興慜地波橫傳予利古朗門前撞射破網，惜孫興慜入楔時僅僅越位，慘「食詐糊」，熱刺最終在主場與富咸賽和1：1，痛失兩分，錯過收窄與前列距離的機會。