【德國盃】拜仁爆冷出局非偶然　基爾少帥勤做功課締造奇妙一夜

德乙的基爾經歷奇妙一夜！他們在德國盃次圈迎戰上季「三冠王」拜仁慕尼黑，兩度落後下，兩次都扳成平手，其中追成2：2的一球更加在補時5分鐘出現。兩隊加時不分勝負，最後基爾在互射12碼踢到「突然死亡」，以6：5擊敗班霸拜仁晉級。 這是拜仁自03/04球季後，首次在德國盃遭低組別球隊淘汰。

拜仁作為德國班霸，陣中星光熠熠，當地時間昨晚出戰德國盃次圈，作客德乙的基爾，明顯牌面「高幾皮」。拜仁稍作輪換，收起羅拔利雲度夫斯基，但仍有紐亞、甘美治及湯馬士梅拿等主將壓陣。初段戰情如大部分人所料，拜仁在14分鐘就打開紀錄，湯馬士梅拿頭槌攻門被基爾門將基利奧斯撲出，有越位嫌疑的基拿比補射入網。

基拿比與隊友慶祝開紀錄的入球。（路透社）

基爾的主教練奧利華拿只是32歲，與拜仁球星利雲度夫斯基同齡。（路透社）

基爾並沒有打算放棄，這支德國小球會的教練薄有名氣，他叫奧利華拿（Ole Werner），現年只有32歲，比紐亞還要年輕，他是德國職業聯賽中最年輕的主帥。他擔任基爾二隊教練多年，兩年前坐正，今季領基爾暫排德乙第3名。今場對拜仁前，奧利華拿做足功課，發現拜仁近期防線多漏洞。

湯馬士梅拿曾錯失一次門前良機。（路透社）

巴迪爾斯為基爾半場追平1：1。（路透社）

拜仁上場聯賽在領先兩球之下，倒輸3球，以2：3不敵慕遜加柏。奧利華拿認為這場比賽給予他不少對付拜仁的啟示，「當然，我們看了拜仁近幾場比賽，但看到問題是一回事，能否把握得到又是另一回事。」完半場前，基爾真的找到拜仁防線的空位，真歷克達姆長傳，竟穿透了拜仁的防線，巴迪爾斯單刀埋門，射破紐亞，為主隊追平。

【拜仁第一個失球似曾相識】

拜仁球迷一定覺得這個失球似曾相識，因為上場對慕遜加柏，對手莊拿斯荷夫曼追成2：2的入球也是類似，同樣來自一記長距離斜傳，拜仁的中堅及右閘之間出現空位，對方單刀射入。難怪賽後湯馬士梅拿都怨：「這些畫面已經跟隨了我們一段時間。」教練菲力克也說：「我們要防守好一點，我們今季都講過很多次。」

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利萊辛尼射入罰球，助拜仁再次領先。（路透社）

雖然半場被基爾追平，但拜仁始終質素高，換邊後，利萊辛尼就在47分鐘轟入罰球，為拜仁再次領先。菲力克亦不敢輕視，下半場尾段調入利雲度夫斯基，渴望再取入球，以免夜長夢多。不過，今場拜仁表現平庸，跑動不足，球員好像很累，中前場的創造力亦出現問題。

手執一球優勢，以為可以勉強撐到尾，好夢成空。戰至95分鐘，基爾一次簡單的攻勢，雲丹貝夫左路傳中，侯基華爾在禁區中竟無拜仁守將看管，輕鬆一頂入網，法定時間追平2：2。基爾的球員在漫天飄雪中慶祝，而紐亞只能叉腰嘆氣。

【拜仁完場前面對高波傳送又失波】

比賽進入加時，雙方互無紀錄，要以12碼分勝負。在頭5輪，兩隊都全中，包括基爾的韓國外援李在成。到「突然死亡」，基利奧斯救出馬克洛卡的12碼，而巴迪爾斯就為基爾射入，基爾在互射12碼以6：5淘汰拜仁晉級！

【拜仁與基爾賽後反應天與地】

撲出12碼的基利奧斯說：「不會有任何基爾球員、球迷會忘記這一晚！」少帥奧利華拿則說：「這是一次非凡的成就！這些事不會每日發生，相信大家都會記住一段長時間。我們防守好，還有位優秀的門將。在前線，我們亦把握到希望遇到的機會，例如追成1：1的那一球。我們敢於控球，勇敢進攻，我認為這是關鍵。」

聯賽輸波後，再在盃賽出局，拜仁頹勢未止，而且後防問題嚴重。他們近16場比賽，竟然15場都有失球，近3場失了7球。拜仁教練菲力克說：「當然很震驚，我們非常失望，因我們希望衞冕三冠王。我們主導球賽，這是計劃之內，但在完場前失球總是令人沮喪。」這次拜仁近12年來首次入不到德國盃4強，且是21年來首度次圈出局，也是他們自03/04球季後，首次在德國盃被低組別球隊踢出局。

拜仁門將紐亞十分失望。（美聯社）

拜仁主帥菲力克不滿防線表現。（美聯社）

菲力克續說：「我們一定要恭喜基爾，他們在這場盃賽真真正正戰鬥，全力以赴。我們現在要拋開情緒，努力面前。我們的防守要更加緊密。我們一定要向對手施加更大壓力，面對高空波時，要更加穩固。」拜仁今場兩個失球都是來自高空波的傳球。菲力克說：「的確很驚訝，但這就是盃賽。基爾守得好，門將又踢得好，去到互射12碼，我不會怪責馬克洛卡。」

【全場精華片段】