【足球熱話】煩惱絲引起煩惱　髮型師質疑德甲球員違例剪髮

歐洲各國因為新冠肺炎疫情再次嚴峻，執行封城令，關閉一切非必需行業的商店。 德國的理髮店已關閉近1個月，髮型師公會近日向德國足總發出公開信，要求調查一些球星是否違反封城令，箇中理由隱藏在後尾枕或「滴水」，大概只有行家才理解。

德國的理髮店因封城令，自上月16日關閉。封城令原定本月31日完結，預料將會延長。同時，市民造訪家居亦受限制，以至大多數人只能「自己搞掂」，髮型變得亂糟糟。

不過，髮型師公會周二（12日）去信德國足總，他們的專業眼光認為不少足球員依然「靚仔」，從髮型看來經過專業「修葺」，質疑有人違反封城令。

查頓辛祖近日的比賽照，剷青髮型依然健在，或成為理髮師的申訴對象之一。（INSTAGRAM@sanchooo10）

專業評述員教條之一，不單要指出錯誤，「最好要講埋畀人聽，你錯，錯喺邊度」。專業髮型師公會在信中運用專業知識，告知外行人，「分界剃過嚟，後尾枕同滴水剃到幾毫米，髮尾刮得咁靚」，認為只有專業髮型師加上專業工具才做得到。

他們質疑球員暗中召來髮型師剪髮，做成壞榜樣，「髮型師近來毫無收入，此舉鼓勵他人聘請髮型師，使他們冒違反封城令之險」。

德國首都柏林的大型商場烏燈黑火，商店遵守封城令而全關。（Getty Images）

德國再次執行封城令：（按圖放大）

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不少足球員視髮型為個人象徵，甚至對「變髮」有份堅持，不論髮型或顏色，每次出場總有不同。但去年6月，多蒙特前鋒查頓辛祖（Jadon SANCHO）及後衛文路爾艾簡治（Manuel AKANJI）因在社交媒體上載家中理髮照，被德國聯賽會指控違反衛生及防疫規例而被罰款。

多蒙特新星剪髮違賽會防疫政策或受罰 數日前始避過狙擊