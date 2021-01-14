【意甲】熱拿亞門將法拉利座駕遭撞毀　一句說話獲球迷讚真君子

意甲熱拿亞門將馬捷迪（Federico Marchetti）日前使用專業洗車服務，洗車工人清潔完其法拉利座駕後，駕車到熱拿亞訓練中心交還，但途中發生交通意外，該輛值逾500萬港元的法拉利名車遭撞毀。 馬捷迪於網上回應事件時，獲球迷大讚有君子風度。

洗車工人在洗車過後，駕駛馬捷迪的法拉利812 Superfast回熱拿亞訓練基地交還，但途中突然失控，撞到5台停泊路邊的汽車後撼欄杆。幸好洗車工人未有受傷，但從照片可見，馬捷迪的愛車車頭受損嚴重，隨時「醫返都嘥藥費」。

法拉利812 Superfast 2017年4月正式投產，據該意大利車廠表示，這台超跑馬力高達789匹，極速可達時速340公里，售價達532萬港元。

馬捷迪座駕撞毀。（網上圖片）

球迷：邊個負責賠償？

馬捷迪得知消息後於網上回應事件：「感謝上帝沒有人受傷，這才是最重要的。」

這名37歲門將一句「最緊要人冇事」，引來球迷大讚，其中一人表示曾於2010年代表意大利參加世界盃的馬捷迪是「真君子」，亦有球迷對誰要為事件負責及作出賠償更感興趣。

馬捷迪2018年轉投熱拿亞，出場機會不多。（Getty Images）

馬捷迪2002年於拖連奴出道，2011年由卡利亞里轉投拉素，為這支首都球隊上陣194場，助球隊奪得2012至13年意大利盃冠軍。

2018年他以自由身成為熱拿亞一員，但過去兩季上陣時間不多，至今共出場10次。今季於意甲及意大利盃均出場兩次，共失8球。

馬捷迪2012至13年球季助拉素奪得意大利盃，為球員生涯高峰。（Getty Images）

國家隊方面，馬捷迪於卡利亞里的好表現獲得前主帥納比賞識，2009年5月對北愛爾蘭的友賽獲得球員生涯首頂喼帽，該戰力保不失助意大利大勝3：0，2010年更成為意大利世界盃大軍成員之一，在F組首戰對巴拉圭，後備入替受傷的正選門將保方，其後兩戰均以正選上陣，惜兩場失4球，意大利終以2分小組出局。

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