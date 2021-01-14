【英超】維拉球員仍未隔離完畢　周日對愛華頓獲批延期

阿士東維拉早前爆發隊內疫情，多名球員及職員確診，使他們對熱刺的英超賽事需要延期。英超周四（14日）宣布，因為維拉球員仍未隔離完畢，批准他們周日（17日）主場對愛華頓一仗亦要改期再戰。

維拉早前有9名球員及5名職員的新冠肺炎檢測呈陽性反應，一隊全員即時自我隔離，故此原定今周中對熱刺一戰改期再戰，賽會周四宣布周日對愛華頓一仗亦要擇日上演。不過，本應在12月初進行的維拉對紐卡素，就定於1月23日舉行。

維拉一隊成員仍在隔離。（Getty Images）

英格蘭足總盃第3圈：阿士東維拉 Vs 利物浦（按圖放大）

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英超官方聲明表示，維拉現時仍有大量球員及職員接受隔離，故此批准對愛華頓的賽事改期舉行，強調上周起加強衛生防疫措施，當中包括再次實施一周兩次檢測。

維拉隊內爆發疫情，訓練中心即時關閉，一隊眾人即時根據指引隔離至少10日，到周日才完結，期間球員及職員都不得見面。

受疫情影響，維拉被逼於足總盃派出預備組及青年軍球員出賽。（Getty Images）

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這支西米特蘭球隊早前於足總盃，亦因疫情影響，要派出預備組及青年軍球員出戰，最終於第3圈以1：4不敵利物浦出局。不同於足總盃，英超方面見某隊有一定數字球員確診，都以延期再賽處理。

另外，本於下周三（20日）舉行的列斯聯對修咸頓，因為修咸頓足總盃對梳士貝利一戰確定19日（周二）舉行，亦需要改期上演。

英超第18輪戰果：