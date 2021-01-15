【英超】阿仙奴賽和水晶宮連勝告終　尼奴神勇門楣助保清白之身

英超第18輪，周四（14日）深夜上演獨腳戲，阿仙奴主場迎戰水晶宮。力爭聯賽4連勝的兵工廠，未能延續強勢，最終與水晶宮全場互交白卷，各得1分。

經歷低潮，阿仙奴早前漸見起色，先後在聯賽擊敗車路士﹑白禮頓及西布朗，拿下3連勝，並升上聯賽榜中游位置。兵工廠今輪聯賽返回主場酋長球場迎戰水晶宮，上演另一場「倫敦打吡」。

自阿仙奴主帥阿迪達變陣後，再度起用「10號位」球員，進攻效果立竿見影，小將伊美路維（Emile Smith Rowe）繼續擔當進攻中場，而狀態不俗的左閘泰亞尼賽前有輕傷，安全起見未被列入大軍名單。

小將伊美路維今仗繼續擔任進攻中場，為球隊組織攻勢。（路透社）

兩軍上半場早段互有攻守，奧巴美揚切入大位起腳及水晶宮前鋒賓迪基連番施射亦無功而還。戰至上半場中後段，水晶宮的伊斯處理罰球傳中，湯堅斯跳頂頭槌攻門，阿仙奴門將尼奴已投降，目送皮球中楣彈出，逃過一劫。阿仙奴面對對手兩側傳中的高空波甚為吃力，米素爾左路斬中，賓迪基以一敵二照樣頂贏兩名兵工廠守衛，尼奴飛身撲出，力保不失。

面對賓迪基的高大中鋒，阿仙奴防線應付甚為吃力。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

今仗頂替泰亞尼出任正選的美蘭尼爾斯，換邊後有精彩的突破，禁區扭過兩名水晶宮球員再熨射，惶力度角度同樣欠奉，門將古亞達輕鬆沒收。戰至末段，韋費特沙夏嘗試以速度壓過阿仙奴中堅洛賀丁，該名剛續約的阿仙奴守衛疑似禁區內推跌對方，但球證未有任何表示，最終兩軍全場互無紀錄，握手言和。

沙夏完場前疑似被洛賀丁推跌，但球證未有任何吹罰。（路透社）

縱然阿仙奴連勝的強勢告一段落，今仗亦有可取之處，兵工廠至今已3場聯賽保住清白之身，暫時以24分排聯賽榜第11位；水晶宮僅以1分之差落後兵工廠，暫列第13位。

沙夏與雷斯兩大惹火人物，今仗亦有交手機會。（路透社）

英超第18輪戰果：